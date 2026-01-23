San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Libre tras su salida de Racing, Luciano Vietto de 32 años negocia con el Ciclón, que busca experiencia y gol para 2026.

San Lorenzo se metió de lleno en el mercado de pases y aceleró gestiones para incorporar a Luciano Vietto, delantero con pasado reciente en Racing y trayectoria internacional. La dirigencia azulgrana trabaja en una propuesta formal mientras el cuerpo técnico espera sumar un atacante con movilidad, lectura ofensiva y capacidad para asociarse en el último tercio.

El Ciclón necesita reforzar el frente de ataque con un futbolista que pueda moverse por todo el ancho del frente ofensivo, retroceder para generar superioridad numérica en la gestación y atacar los espacios a la espalda de los centrales. En ese contexto, Luciano Vietto aparece como una opción que seduce por su versatilidad táctica.

El delantero quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Racing a fines de 2025. Si bien su último año estuvo marcado por algunas lesiones musculares que limitaron su continuidad, cuando logró ritmo fue determinante, mostrando capacidad para jugar como segunda punta o incluso como falso nueve.

La negociación entre San Lorenzo y Vietto

Según trascendió, en un primer contacto las cifras quedaron distantes entre lo que pretende el entorno del jugador y lo que puede ofrecer San Lorenzo dentro de su actual estructura salarial. Sin embargo, la negociación sigue abierta y en Boedo confían en acercar posiciones en los próximos días.

La dirigencia analiza una propuesta con objetivos y variables por rendimiento, buscando equilibrar la inversión económica con la apuesta deportiva. La idea es que Vietto pueda transformarse en una pieza clave dentro de un esquema que prioriza la presión tras pérdida y las transiciones rápidas.

Qué puede aportarle Vietto al ataque azulgrana

Desde lo futbolístico, Luciano Vietto le daría al equipo mayor fineza en los metros finales. Es un delantero que interpreta bien los intervalos entre lateral y central, tiene recursos para jugar de espaldas y una buena toma de decisiones en zonas de definición. Además, puede retrasarse unos metros y funcionar como nexo entre volantes y atacantes.

En un mercado de pases donde el Ciclón apunta a jerarquizar su plantel sin desbordar el presupuesto, el ex Racing representa una oportunidad interesante. Si las partes logran achicar la brecha económica, San Lorenzo podría asegurarse un refuerzo con experiencia, oficio y capacidad para marcar diferencias en el área rival.