San Lorenzo afina su mejor versión y llega en alza al clásico con Huracán

Con gol de Gregorio Rodríguez, San Lorenzo superó 1-0 a Central Córdoba, sumó su segunda victoria consecutiva y tomó impulso de cara al duelo ante Huracán.

31 de enero 2026 · 23:58hs
San Lorenzo afina su mejor versión y llega en alza al clásico con Huracán

A una semana del clásico porteño, San Lorenzo encontró respuestas futbolísticas y anímicas. Con una actuación de menor a mayor, venció 1-0 a Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro, encadenó su segundo triunfo al hilo y empezó a consolidar a varios de sus refuerzos, en un momento clave del Torneo Apertura.

Gregorio Rodríguez, el refuerzo que marcó la diferencia

El partido se destrabó en el complemento gracias a Gregorio Rodríguez, una de las caras nuevas del plantel. El volante ofensivo aportó desequilibrio, intensidad y claridad en el último tercio, virtudes que le permitieron capitalizar una buena jugada colectiva y marcar el único gol del encuentro a los 10 minutos del segundo tiempo.

Durante la etapa inicial, San Lorenzo mostró dificultades para imponer condiciones. Le costó ordenarse en el mediocampo, tuvo escasa profundidad por las bandas y dependió de arrestos individuales. Central Córdoba, sin ser profundo, aprovechó esos desajustes para inquietar de manera esporádica.

La lectura del entrenador Damián Ayude resultó decisiva. Con ajustes tácticos y mejor distribución de roles, el equipo ganó movilidad, agresividad ofensiva y control del juego. A partir de allí, el Ciclón manejó los tiempos y neutralizó cualquier intento de reacción del rival.

San Lorenzo llega fortalecido al clásico con Huracán

El triunfo no solo valió tres puntos, sino también confianza. Con dos victorias consecutivas, refuerzos que empiezan a responder y una idea que se afianza, San Lorenzo se prepara para el clásico ante Huracán con un envión anímico que puede resultar determinante.

