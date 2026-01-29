San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo recibe esta noche a Independiente de Oliva en el Pando con la misión de seguir sumando en casa y alejarse del fondo de la tabla.

San Lorenzo tendrá este jueves un compromiso clave en la Liga Nacional de Básquet, cuando reciba desde las 20.30 a Independiente de Oliva en el Polideportivo Roberto Pando. El equipo azulgrana intentará ratificar su levantada ante uno de los animadores del campeonato.

El conjunto dirigido por Sebastián Burtin llega entonado luego de una sólida victoria como local frente a La Unión, resultado que le permitió dejar atrás la caída sufrida en Santa Fe. En Boedo, San Lorenzo encontró un respaldo importante: ganó seis de los nueve partidos que disputó en su estadio.

Ese repunte en casa le dio aire en la tabla. Actualmente marcha en la 16ª posición, con un registro de siete triunfos y 13 derrotas, y sabe que necesita sostener la regularidad como local para escalar posiciones.

Independiente, protagonista del torneo

Del otro lado estará Independiente de Oliva, uno de los equipos más firmes de la temporada. El conjunto cordobés viene de caer en Comodoro Rivadavia ante Gimnasia, resultado que cortó una racha de seis victorias consecutivas.

A pesar de ese traspié, el equipo conducido por Martín González se mantiene en la zona alta de la tabla, ocupando el tercer puesto con un sólido balance de 13 partidos ganados y siete perdidos.

Un antecedente reciente contundente

En el cruce previo entre ambos en esta temporada, Independiente fue ampliamente superior y se impuso por 105 a 71 en el Gigante de Oliva. En el historial general se enfrentaron en siete oportunidades, con cuatro triunfos para los cordobeses y tres para San Lorenzo.

Datos del partido

Hora: 20.30

TV: Básquet Pass

Estadio: Polideportivo Roberto Pando

Árbitros: Pablo Estévez, Sergio Tarifeño y Enrique Cáceres

San Lorenzo buscará hacerse fuerte en su casa y dar un golpe ante un rival de peso, mientras que Independiente intentará recuperar terreno y volver a la senda del triunfo en una cancha que promete clima caliente.

Los partidos del miércoles en la Liga Nacional

Anoche, en su último partido de local en enero, San Martín (C) derrotó a Boca por 85 a 79 y sumó su primera victoria en el Fortín Rojinegro. La figura del partido fue Francisco Caffaro con 22 puntos.

Por su lado, Obras Basket superó a La Unión de Formosa por 85 a 76, en El Templo del Rock. Este resultado fue histórico, ya que llegó a los 700 festejos en la historia de la Liga Nacional. Ty Sabin (20 puntos), Pedro Barral (15) y Juan Ignacio Brussino (nueve) fueron los máximos anotadores del Rockero.