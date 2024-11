San Lorenzo consiguió un triunfo fundamental ante Central Córdoba

A los ocho minutos de la primera parte, San Lorenzo tuvo su primer acercamiento al área rival. Tras un córner en contra, el delantero Iván Leguizamón recuperó la pelota e inició un contraataque junto con el delantero Ezequiel Cerutti, a quien asistió. El extremo fue derribado por el volante Rodrigo Atencio al borde del área grande, provocando un tiro libre peligroso. El mismo fue ejecutado por el extremo Iker Muniain y se fue cerca del palo.

32 minutos después, y en el único tiro al arco del partido, San Lorenzo se quedó con la victoria. Tras un tiro libre jugado en corto, el “Pocho” Cerutti se perfiló y, desde 40 metros, sacó un derechazo furibundo que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Luis Ingolotti, que nada pudo hacer.

Ya en el segundo tiempo, el equipo santiagueño empezó a hacerse dueño de la posesión, pero lo hacía con lentitud y lejos del arco rival.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1852489542617399548&partner=&hide_thread=false AH NO TREMENDO MISIL DE CERUTTI PARA EL 1 A 0 DE SAN LORENZO ANTE CENTRAL CÓRDOBA



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2024

A los 20 minutos tuvo su primera jugada de peligro, con un tiro libre del volante Rodrigo Atencio que pasó a pocos centímetros del primer palo.

16 minutos más tarde, el “Cuervo” pudo haber ampliado la ventaja. Tras una pelota larga, el delantero Andrés Vombergar controló con el pecho y jugó para la llegada del volante Santiago Sosa, quien puso un buen pase filtrado para la diagonal de Nahuel “Perrito” Barrios, pero el disparo del volante se fue ancho.

Así, San Lorenzo consiguió quedarse con los tres puntos por segunda vez desde la llegada del DT Miguel Ángel Russo y queda a diez puntos de la clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Central Córdoba perdió el invicto de 13 partidos que sostenía desde el segundo partido con el entrenador Omar de Felippe al mando.

Síntesis Central Córdoba vs San Lorenzo

Central Córdoba: Luis Ingolotti, Rafael Barrios, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, Juan Meli, Alexis Segovia, Kevin Vázquez, José Florentín, Matias Benitez; Rodrigo Atencio, Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elias Baez; Eric Remedi, Santiago Sosa; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Iván Leguizamón y Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 40m. Ezequiel Cerutti (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Nahuel Barrios por Iván Leguizamón (SL), Andrés Vombergar por Ezequiel Cerutti (SL) y Nahuel Bustos por Alexis Cuello (SL); 21m. Elías Cabrera por Matías Benítez (C), Favio Cabral por Alexis Segovia (C) y Matías Palavecino por Rodrigo Atencio (C); 28m. Agustín Morales por Lucas Varaldo (C) y José Gómez por Rafael Barrios (C); 38m. Elián Irala por Iker Muniain (SL).

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Sebastián Martínez Beligoy.