Unión tendrá una baja en el sector defensivo para recibir a San Lorenzo

A la espera de la confirmación oficial, Unión no podrá contar con el zaguero Valentín Fascendini para jugar el viernes ante San Lorenzo

Valentín Fascendini habría sufrido un desgarro y serábaja en la defensa de Unión.

Cuando se jugaban 25' del segundo tiempo del partido que Unión perdió ante Central Córdoba, el defensor rojiblanco Valentín Fascendini pidió el cambio y en su lugar ingresó Juan Pablo Ludueña.

Lo cierto es que si bien no hay información oficial respecto a la lesión que sufrió el defensor, se presume que podría tratarse de un desgarro, que automáticamente lo deja afuera del cotejo ante San Lorenzo.

En consecuencia, para recibir el viernes al Ciclón, el DT Leonardo Madelón se verá obligado a meter un cambio en defensa y de este modo Ludueña jugará en lugar de Fascendini.

De hecho, cuando Fascendini fue expulsado ante Lanús y debió cumplir una fecha de suspensión, Madelón le dio la titularidad a Ludueña para jugar contra Gimnasia de Mendoza y fue el defensor más destacado del equipo.

La realidad indica que Fascendini no está atravesando un buen presente y si bien es considerado titular por el técnico, está claro que Ludueña está en condiciones de suplantarlo sin que se note su ausencia.