Domingo pasado por agua en Santa Fe y con doble alerta por tormentas y lluvias fuertes

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta las 9 de este domingo se registraron casi 40 milímetros de agua caída en algunas zonas de la ciudad.

31 de agosto 2025 · 08:30hs
José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta naranja para la ciudad de Santa Fe por tormentas y lluvias fuertes para este domingo por la mañana. Por su parte, el alerta amarillo rige para la noche de este domingo y la mañana del lunes.

En relación a la lluvia, hasta las 9 de la mañana se registraron casi 37 milímetros de agua caída en la zona del CIC de Facundo Zuviría. Por su parte, en la zona centro de la ciudad fueron 30,75 milímetros.

Además, se registró una intensidad máxima de 24,0 mm/h, también en CIC F. Zuviría a las 04:55. En la misma zona, las ráfagas de viento máximas fueron de 34,8 Km/h de dirección este noreste (ENE) a las 02:15.

Por su parte, el SMN, en relación al alerta naranja, anunció: "El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Respecto al alerta amarillo para la noche del domingo y mañana del lunes, desde el organismo indicaron que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Pronóstico extendido

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se espera que para el domingo el cielo esté parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso hacia la tarde o tarde/noche: mínima 13° y máxima 25°. Vientos moderados del sector este/sureste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el lunes se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y condiciones relativamente estables y mejorando con alguna posibilidad lluvias débiles dispersas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso gradual: mínima 9° y máxima 17°. Vientos moderados del sector oeste/suroeste, rotando al sur/sureste y luego al este.

Por último, el martes se espera cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables a algo inestables con algunas posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales y de islas. Temperaturas en suave acenso: mínima 11° y máxima 20°. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este.

Recomendaciones

Ante la alerta se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.

