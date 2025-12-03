Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Uno Santa Fe | Ovación | Unión

3 de diciembre 2025 · 19:39hs
Unión sumó una pieza de peso a su plantel de Liga Nacional. Anthony Hilliard, alero estadounidense de amplia trayectoria internacional, se convirtió en la nueva incorporación y ya se realizan las gestiones para que pueda debutar el viernes ante San Lorenzo, siempre y cuando su habilitación llegue a tiempo.

Hilliard nació el 28 de junio de 1986 en Fayetteville, Carolina del Norte, mide 1,93 metro y se formó en la Universidad de Elizabeth City State, donde completó su etapa universitaria antes de iniciar una carrera profesional que lo llevó por varias ligas del mundo.

Una carrera con experiencia global

A lo largo de sus años como profesional, jugó en Bielorrusia, Israel, Francia y Venezuela, construyendo un recorrido marcado por su capacidad anotadora y su versatilidad en el perímetro. El paso por Argentina no será nuevo para él: en 2024 tuvo un breve paso por Oberá TC, donde fue el reemplazo temporario de Agustín Barreiro.

Llega tras un gran rendimiento en Nicaragua

Su última experiencia fue en Real Estelí de Nicaragua, donde dejó números que explican por qué Unión decidió incorporarlo:

18,3 puntos

4 rebotes

2 asistencias en 11 partidos disputados en distintas competencias.

Refuerzo clave para Unión

Con la llegada de Hilliard, Unión suma un jugador experimentado, con tiro, presencia física y capacidad para aportar soluciones inmediatas. El cuerpo técnico lo apunta como una variante importante para un plantel que busca más variantes ofensivas y consistencia en la rotación.

Si se concreta la habilitación en tiempo y forma, el debut podría llegar nada menos que frente a San Lorenzo, en un duelo clave para el Tate en su lucha por escalar en la tabla. Unión suma jerarquía y experiencia. Ahora, la pelota está en trámite: resta el último paso para que Hilliard se vista oficialmente de rojo y blanco.

