San Lorenzo recibe a Godoy Cruz con el objetivo de reencontrarse con la victoria

27 de septiembre 2025 · 08:39hs
San Lorenzo recibirá este sábado a Godoy Cruz, por la fecha 10 del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres. El encuentro, que está programado para las 16:45, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro designado fue Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Luis Lobo Medina.

San Lorenzo llega a este encuentro en un flojo momento, ya que acumula tres encuentros sin poder ganar. En el primero de ellos empató sin goles en el clásico ante Huracán, en un partido donde jugó la mayoría del tiempo con un jugador más. Luego cayó 2-0 con Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que en su última presentación rescató un empate como visitante ante Independiente.

Después de lo que fue un buen arranque en el Torneo Clausura, esta seguidilla negativa hizo que los dirigidos por Damián Ayude cayeran a la quinta posición en la Zona B, donde se encuentran a seis puntos del líder, que es el sorprendente Deportivo Riestra.

Godoy Cruz, por su parte, tuvo un flojo comienzo en este Torneo Clausura, ya que solo sumó ocho puntos en las primeras fechas y está 13° en la Zona B, a cuatro puntos de la zona de clasificación a los playoffs.

Los dirigidos por Walter Ribonetto solo ganaron un partido en todo el Torneo y, además, acumulan dos empates consecutivos.

Formaciones de San Lorenzo y Godoy Cruz

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Luis Lobo Medina.

Horario: 16:45. TV: ESPN Premium.

