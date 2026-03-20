Un San Lorenzo en crisis no quiere sorpresas en su debut en Copa Argentina

San Lorenzo afrontará este viernes un partido cargado de tensión y necesidad cuando se mida con Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, comenzará a las 21.15, contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y será televisado por TyC Sports.

El contexto del Ciclón no podría ser más sensible. La goleada sufrida por 2-5 ante Defensa y Justicia dejó secuelas profundas, no solo por el impacto futbolístico, sino también por el clima que se vivió en el Pedro Bidegain , donde bajó con fuerza el reclamo de los hinchas. Esa derrota terminó provocando la salida de Damián Ayude , por lo que San Lorenzo llegará a este compromiso con un entrenador interino y con la necesidad de dar una respuesta rápida.

Capobianco toma el mando de manera interina en San Lorenzo

Tras la salida de Ayude, el encargado de conducir al equipo será Alan Capobianco, quien asumirá de manera provisoria mientras la dirigencia avanza en la búsqueda de un entrenador definitivo. El objetivo inmediato será claro: estabilizar al equipo en medio del desconcierto y evitar una sorpresa que profundice todavía más el mal momento institucional y deportivo.

Mientras tanto, en San Lorenzo ya trabajan en la elección del nuevo DT. Entre los nombres que suenan con más fuerza aparecen Pablo Guede, que ya tuvo un ciclo en el club durante el primer semestre de 2016 y actualmente dirige a Alianza Lima, y también Martín Palermo, otro de los apuntados por la dirigencia.

Una Copa Argentina para descomprimir el ambiente

En este escenario, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para que San Lorenzo encuentre un poco de aire. El certamen más federal del país suele ofrecer partidos incómodos, y el Ciclón sabe que no puede relajarse, mucho menos en el contexto actual.

Después de varios días marcados por la bronca, las dudas y la incertidumbre, el conjunto azulgrana intentará pasar la página y regalarse una pequeña alegría en un momento en el que casi todo viene siendo negativo. La obligación de avanzar de ronda no solo pasa por la diferencia de categoría, sino también por la necesidad de llevar algo de calma a un presente convulsionado.

Deportivo Rincón quiere dar el batacazo

Del otro lado estará Deportivo Rincón, un club de Rincón de los Sauces, en Neuquén, que afrontará este cruce con ilusión y sin demasiadas presiones. El equipo patagónico está en la antesala de una nueva temporada en el Torneo Federal A, categoría a la que ascendió en 2024, y buscará aprovechar el escenario para intentar una de las sorpresas de esta edición de la Copa Argentina.

La historia de Deportivo Rincón es particular. Se trata de una institución joven, con apenas doce años de existencia, que ya logró dar pasos importantes en el ascenso del fútbol argentino. En su primera experiencia en la tercera categoría, el conjunto neuquino fue protagonista y ahora volverá a disputar la Copa Argentina, torneo en el que ya había tenido una participación anterior en 2018.

Con ese recorrido reciente, el León patagónico se ilusiona con competir de igual a igual y aprovechar el momento de fragilidad de San Lorenzo para soñar con una clasificación histórica.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Rodrigo Herrera, Nicolás Di Bello, Carlos Esteves, Jonathan Fleita; Ezequiel Ávila, Héctor Rueda, Rodrigo Montes, Axel Oyola; Cristian Canga, Cristian Estigarribia.

DT: Pablo Castro.

Datos del partido

Hora: 21.15

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes

TV: TyC Sports