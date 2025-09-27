San Lorenzo venció a Godoy Cruz y se sacó a mufa en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo consiguió un valioso triunfo en el Nuevo Gasómetro 2 a 0 a Godoy Cruz, por la décima fecha del Torneo Clausura

San Lorenzo consiguió un valioso triunfo en el Nuevo Gasómetro 2 a 0 a Godoy Cruz , por la décima fecha del Torneo Clausura . El equipo de Damián Ayude se reencontró con la victoria después de tres jornadas sin sumar de a tres y recuperó terreno en la Zona B, donde se ubica cuarto con 16 puntos.

El primer gol llegó en el cierre de la etapa inicial, a los 44 minutos, tras un córner el defensor Jhohan Romaña ganó de cabeza y Gastón Hernández empujó la pelota al fondo de la red para abrir el marcador.

En el complemento, el Ciclón estiró la ventaja rápidamente, ya que a los siete minutos, Alexis Cuello cambió por gol un penal sancionado por Nicolás Lamolina tras una infracción sobre Ezequiel Cerutti, marcando el 2 a 0 que terminaría siendo definitivo.

Desde el comienzo San Lorenzo impuso condiciones, presionó y fue a buscar la diferencia ante un rival que apostó al contragolpe, y que prácticamente no lo inquietó en ningún momento.

Un remate del juvenil Gulli, que dio en el poste, fue la primera aproximación de San Lorenzo, hasta que en el final de la parte inicial Romaña ganó en lo alto, tras un córner desde la derecha, y abrió el marcador con un cabezazo de pique al suelo.

Al comienzo del complemento todo se facilitó para San Lorenzo, tras el penal que convirtió Cuello, para estirar la diferencia, pero no se conformó y fue por más: poco después, Reali estuvo cerca de anotar el tercero pero el arquero Petroli salvó a su equipo.

De ahí en más, San Lorenzo controló el juego con más aplomo y manejó el ritmo para llevarse un triunfo convincente, que le devolvió la confianza en el tramo final de la fase regular, en busca de la clasificación.

Embed - TRIUNFAZO DEL CICLÓN ANTE EL TOMBA EN EL NUEVO GASÓMETRO | San Lorenzo 2-0 Godoy Cruz | RESUMEN

Formaciones de San Lorenzo y Godoy Cruz

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Juan Escobar, Andrés Meli; Guillermo Fernández, Vicente Poggi, Bastián Yáñez, Nicolás Fernández; Walter Montoya y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Goles en el primer tiempo: 44m. Gastón Hernández (SL).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Agustín Auzmendi por Bastián Yáñez y Misael Sosa por Luca Martínez Dupuy (GC); 21m. Facundo Altamira por Walter Montoya y Daniel Barrea por Vicente Poggi (GC); 29m. Agustín Ladstatter por Ezequiel Cerutti y Branco Salinardi por Alexis Cuello (SL); 36m. Emanuel Cecchini por Matias Reali y Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL); 37m. Tomás Rossi por Juan Escobar (GC); 44m. Matias Hernández por Facundo Gulli (SL).

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Luis Lobo Medina.