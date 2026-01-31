Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

Por la tercera fecha del Torneo apertura, se enfrentan San Lorenzo y Central Córdoba. El Ciclón busca sumar de a tres ante su gente.

31 de enero 2026 · 13:17hs
Este sábado desde las 17.30, San Lorenzo será local ante Central Córdoba en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Ciclón llega con envión anímico tras sumar sus primeros tres puntos del certamen, mientras que el Ferroviario buscará su primera victoria en el campeonato.

Cómo llegan San Lorenzo y Central Córdoba

Luego de la derrota ante Lanús en el debut, el equipo de Damián Ayude se recuperó con un triunfo clave por 1-0 frente a Gimnasia (M) como visitante, gracias al gol de Diego Herazo. Con la intención de seguir por la senda del triunfo y hacerse fuerte en casa, San Lorenzo sumó refuerzos importantes en los últimos días: Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo. Además, Jhohan Romaña confirmó su continuidad tras frustrarse su pase a River: “Me quedo, estoy bien”.

Por el lado de Central Córdoba, el arranque de torneo no fue el esperado. El conjunto dirigido por Lucas Pusineri suma un punto sobre seis, tras caer ante Gimnasia (M) en la primera fecha y empatar sin goles frente a Atlético Tucumán en Tucumán. En busca de potenciar el ataque, la dirigencia cerró la llegada del delantero uruguayo Michael Santos, quien también era seguido por Independiente.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido

  • Hora: 17.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: José Carreras
  • Estadio: Pedro Bidegain
