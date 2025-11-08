Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

En un partido que se jugó a puertas cerradas, Racing venció a Defensa y Justicia 1-0 con gol del colombiano Duvan Vergara

8 de noviembre 2025 · 19:48hs
Con gol del colombiano Duvan Vergara

Con gol del colombiano Duvan Vergara, Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia.

Racing le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Racing se mete en zona de clasificación a los playoffs

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, sin público debido a la sanción que la Aprevide le impuso a Racing por el recibimiento ante Flamengo de Brasil, el colombiano Duvan Vergara marcó el único gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al 4° lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell´s Old Boys en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la ´Academia´ alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Embed - LA ACADEMIA VENCIÓ AL HALCÓN EN AVELLANEDA Y PUSO UN PIE EN OCTAVOS | Racing 1-0 Defensa | RESUMEN

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela, y esperar otros resultados.

Racing Defensa y Justicia Torneo Clausura
Noticias relacionadas
En Racing confían que Unión podría adquirir el 50% de la ficha de Matías Tagliamonte.

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

Racing fue sancionado por la Aprevide.

La fuerte sanción de Aprevide a Racing por el recibimiento ante Flamengo

Racing igualó 0-0 ante Central Córdoba.

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

central cordoba desea trepar a la cima de la zona a ante un golpeado racing

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Lo último

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Newell's le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Último Momento
Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Newell's le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Ovación
Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos