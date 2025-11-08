Talleres doblegó a Platense, se olvida del descenso y está en zona de playoffs

Con gol de Ortegoza, Talleres superó como local a Platense por 1-0 y estará en zona de playoffs en la zona A, por la fecha 15 del Clausura

Talleres consiguió una victoria trascendental en el Estadio Mario Alberto Kempes por 1-0 ante Platense por la fecha 15 del Torneo Clausura y, no solo le escapa al descenso, sino que además se mete en zona de playoffs en la zona B.

El gol del triunfo lo marcó Ulises Ortegoza, a los 20 minutos del primer tiempo. La "T" fue ampliamente superior en el primer tiempo y le hizo precio a Platense. En el complemento, el "Calamar" estuvo cerca del empate en varias ocasiones. Sin embargo, el "Matador" logró defender con uñas y dientes y se quedó con un triunfo clave.

Sin llegar con claridad, Talleres fue superior en el primer cuarto de hora. La "T" dominó la posesión de la pelota y el territorio. Platense esperaba agazapado, pero era el "Matador" el que se mostraba más cómodo con el trámite inicial del encuentro.

La primera chance clara del encuentro fue para Talleres, a los 18 minutos. Rick Lima Morais controló en tres cuartos de cancha rival, sector central. Rick enganchó para su derecha y sacó un fuerte remate desde casi 30 metros. El potente derechazo del brasileño pasó cerca del palo derecho defendido por Andrés Desábato.

Dos minutos después, el equipo de Tévez logró la apertura del marcador. Matías Catalán avanzó con pelota dominada y filtró un gran pase para Luis Miguel Angulo. El colombiano se metió en el área por el sector derecho, llegó a la línea de fondo y envió un centro raso atrás. Ulises Ortegoza apareció en el punto penal, remató de primera con su pierna derecha y mandó la pelota al fondo de la red.

A los 23 minutos, el "Matador" acarició el segundo gol. Rick tocó con su pie derecho y dejó a Angulo mano a mano con Desábato. El colombiano remató con su zurda, pero la pelota se fue arriba del travesaño.

Cuando se jugaban 25 minutos, Ulises Ortegoza casi convierte el mejor gol del campeonato. El mediocampista controló la pelota a la salida de un córner, apenas pasando la mitad de la cancha. Ortegoza avanzó y sacó un potente derechazo desde 35 metros. La pelota se movió en el aire, complicó a Desábato y terminó pegando en el travesaño.

A los 41 minutos, Talleres volvió a fallar un mano a mano. Angulo encabezó un contragolpe y dejó a Rick mano a mano con el arquero de Platense. El brasileño remató con su pierna derecha, pero Desábato atajó el disparo y mandó la pelota al córner.

Así finalizó el primer tiempo, que tuvo a Talleres como claro dominador. La "T" se fue al entretiempo ganando 1-0, pero el resultado quedó corto. La "T" se perdió varias oportunidades de gol y Platense prácticamente no preocupó a Guido Herrera.

El segundo tiempo entre Unión y Platense

El inicio del complemento fue muy distinto al primer tiempo. Platense se plantó mejor en campo de Talleres y empezó a jugar más cerca del arco de Herrera. El "Calamar" tuvo algunas aproximaciones en los instantes iniciales.

La primera oportunidad nítida del segundo tiempo fue para Platense, a los 9 minutos. Ronaldo Martínez quedó de frente al arco tras un rebote en Matías Galarza. Martínez remató de primera con su pierna derecha, buscando el segundo palo. Afortunadamente para Talleres, Herrera voló y atajó el disparo.

Tévez comenzó a mover el banco cuando se jugaban 19 minutos. El entrenador de Talleres dispuso el ingreso de Federico Girotti por Juan Camilo Portilla.

A los 22 minutos, Talleres llegó con claridad por primera vez en todo el segundo tiempo. Rick recibió un pase de Girotti, se metió en el área y enganchó para su pierna derecha. El brasileño remató al primer palo pero la pelota pegó en el poste ante la volada de Desábato.

El rebote le quedó a Angulo en el área. El colombiano remató de primera, con el arquero rival ya vencido. Su disparo tenía destino de gol, pero Oscar Salomón se estiró y mandó la pelota al córner con su cabeza.

El segundo cambio de Talleres llegó a los 30 minutos. Valentín Depietri ingresó por Luis Miguel Angulo.

Platense acarició el empate a los 37 minutos. Guido Mainero ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda. El centro encontró a Salomón en el segundo palo. El defensor del "Calamar" le ganó en el salto a Matías Catalán y cabeceó al primer palo. El cabezazo pegó en el travesaño y se fue al saque de arco.

Inmediatamente después de esta jugada, Tévez agotó las ventanas de cambios. Mateo Cáceres y Rick Lima Morais dejaron el campo de juego. Ingresaron Miguel Navarro y Joaquín Mosqueira.

Dos minutos después, Platense volvió a llegar con claridad. Franco Baldassarra envió un centro desde la derecha, con dirección al punto penal. Ronaldo Martínez se anticipó y cabeceó el envío. Afortunadamente para Talleres, el cabezazo de Martínez se fue rozando el palo derecho de Herrera.

Platense empujó con todo en los instantes finales del partido y en los cinco minutos de descuento que adicionó Carlos Gareano. El "Calamar" careció de precisión en los últimos metros y Talleres defendió con alma y vida los embates rivales. El Kempes explotó cuando Gareano dio el silbatazo final.

Talleres ganó un partido fundamental y está virtualmente salvado del descenso, algo que se podría asegurar matemáticamente esta misma fecha. Además, la "T" alcanzó momentáneamente el séptimo puesto de la zona B y no se rinde en su lucha por clasificar a los playoffs del Torneo Clausura.

Formaciones de Talleres y Platense

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Rick Lima Morais, Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Platense: Andrés Desábato; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón y Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez y Guido Mainero; Augusto Lotti y Ronaldo Martínez. DT: Hernán Lamberti.