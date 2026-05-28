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Mauricio Macri visitará la ciudad de Santa Fe el próximo 5 de junio

Macri llegará a la capital provincial en el marco de la convocatoria denominada "Próximo paso" que busca devolver el protagonismo al PRO

28 de mayo 2026 · 10:11hs
Mauricio Macri visitará la ciudad de Santa Fe el próximo 5 de junio

Mauricio Macri visitará la ciudad de Santa Fe el próximo 5 de junio

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Mauricio Macri llegará el 5 de junio a la ciudad de Santa Fe. Además, en la segunda mitad de julio, el exjefe del Estado visitará Rosario.

Macri encabezará una actividad el 5 de Junio, a las 18.30, en el salón de eventos Ríos de Gula, en la capital provincial.

El líder del PRO también capitalizará la cercanía geográfica y ese mismo día visitará Paraná, la capital de Entre Ríos, como parte de una gira por todo el país que alimenta las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027.

La agenda de Mauricio Macri

La agenda de Macri en Santa Fe contempla reuniones con dirigentes locales del partido amarillo y posiblemente, una foto institucional junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Que Macri se anote en la carrera presidencial es un deseo compartido por no pocos referentes del PRO santafesino ya que, una vez superada la etapa mundialista, se activará el modo electoral de cara al año próximo.

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Por lo pronto, el partido amarillo profundiza sus críticas a las formas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), aunque sin dejar de ser aliado parlamentario, y varios de sus dirigentes alimentan las chances (junto a un supuesto clamor del llamado Círculo Rojo) de que Macri sea candidato presidencial.

Aunque todo indica que el exjefe del Estado recién tomará una decisión a fines de 2026. Antes auscultará encuestas, analizará al resto del arco político y sobre todo seguirá de cerca la performance del gobierno de Milei a lo largo de un segundo semestre en el que debería concretar mejoras en la economía doméstica y despejar densos nubarrones judiciales.

En la Casa Rosada, paralelamente, minimizan la importancia de los pasos del líder del PRO y creen que, en realidad, busca posicionarse para negociar una sociedad política en 2027.

Macri PRO Santa Fe Paraná
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