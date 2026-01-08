Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino será uno de los representantes de la Asociación Santafesina en la Liga Federal y ya dio los primeros pasos en la conformación de su plantel

Sanjustino empieza a dibujar su hoja de ruta rumbo a la Liga Federal 2026. Confirmado como uno de los representantes de la Asociación Santafesina, el Matador no perdió tiempo y ya activó el proceso de armado, con definiciones importantes tanto en el banco como dentro del plantel.

El primer movimiento fue asegurar la continuidad de Renzo Giunta , quien renovó su vínculo y seguirá al frente. A su vez, el club reforzó el staff técnico con la llegada de Santiago Pérez, que se suma tras su paso por Banco Provincial, aportando experiencia y conocimiento del medio.

Un fichaje de peso y bases firmes en Sanjustino

En cuanto al plantel, uno de los grandes impactos iniciales fue la incorporación de Leonardo Strack, proveniente de Almagro, que se transformó rápidamente en el fichaje más destacado de este primer tramo del mercado para el Matador.

A esa llegada se le suman renovaciones clave para sostener una base conocida. Continuarán en el equipo Matías Galligani y Matías Fleury, mientras que también seguirá formando parte del plantel el U21 Tomás Pereyra, una de las apuestas jóvenes del club.

Con estos primeros movimientos, Sanjustino empieza a darle identidad a su proyecto de cara a una Liga Federal que volverá a ser exigente y competitiva.