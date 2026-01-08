Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino será uno de los representantes de la Asociación Santafesina en la Liga Federal y ya dio los primeros pasos en la conformación de su plantel

Ovación

Por Ovación

8 de enero 2026 · 19:48hs
Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino empieza a dibujar su hoja de ruta rumbo a la Liga Federal 2026. Confirmado como uno de los representantes de la Asociación Santafesina, el Matador no perdió tiempo y ya activó el proceso de armado, con definiciones importantes tanto en el banco como dentro del plantel.

El primer movimiento fue asegurar la continuidad de Renzo Giunta, quien renovó su vínculo y seguirá al frente. A su vez, el club reforzó el staff técnico con la llegada de Santiago Pérez, que se suma tras su paso por Banco Provincial, aportando experiencia y conocimiento del medio.

Un fichaje de peso y bases firmes en Sanjustino

En cuanto al plantel, uno de los grandes impactos iniciales fue la incorporación de Leonardo Strack, proveniente de Almagro, que se transformó rápidamente en el fichaje más destacado de este primer tramo del mercado para el Matador.

A esa llegada se le suman renovaciones clave para sostener una base conocida. Continuarán en el equipo Matías Galligani y Matías Fleury, mientras que también seguirá formando parte del plantel el U21 Tomás Pereyra, una de las apuestas jóvenes del club.

Con estos primeros movimientos, Sanjustino empieza a darle identidad a su proyecto de cara a una Liga Federal que volverá a ser exigente y competitiva.

Sanjustino Liga Federal Renzo Giunta
Noticias relacionadas
psg sufrio, reacciono a tiempo y grito campeon en la supercopa de francia ante marsella

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

racing oficializo la llegada de valentin carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

dakar 2026: asi fue la etapa 5 que tuvo como ganador a benavides en motos

Dakar 2026: así fue la etapa 5 que tuvo como ganador a Benavides en motos

pasaron ya 31 anos de la muerte de carlos monzon y su leyenda sigue viva

Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Lo último

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Último Momento
Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios de la ciudad

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios de la ciudad

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Ovación
Budiño: Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso

Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe