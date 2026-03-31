La Provincia vinculó el sistema al GNEA en un paso decisivo para ampliar el acceso al gas natural. La inversión supera los $30.000 millones y beneficiará a más de 250.000 habitantes, además de industrias e instituciones.

El Gobierno de Santa Fe concretó la conexión del Gasoducto Metropolitano al Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) , un hito técnico que marca el tramo final de una obra estratégica para la provincia. La infraestructura, que ya alcanza un 93 % de avance , permitirá ampliar la red de gas natural y mejorar el abastecimiento energético en el área metropolitana.

Durante una recorrida por la zona rural de Esperanza, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , junto al presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa , confirmaron que la obra podría estar finalizada a fines de mayo , siempre que no surjan inconvenientes climáticos o administrativos.

Una conexión sin cortar el suministro

El tramo final de la obra se completó mediante la técnica de hot tap, que permite conectar un nuevo gasoducto a un sistema en funcionamiento sin interrumpir el servicio. Según explicó Giacosa, solo resta una prueba hidráulica en un sector puntual, ya que tanto las cañerías como las estaciones reductoras de presión están prácticamente terminadas.

El funcionario también destacó el rol del GNEA, que tras su reversión pasó de ser un sistema de importación a integrarse a una red regional de transporte de gas, ampliando su alcance estratégico.

gasoducto 2 Gasoducto Metropolitano: Santa Fe concretó la conexión clave y prevé finalizar la obra en mayo

La traza del Gasoducto Metropolitano se extiende a lo largo de 43,5 kilómetros y beneficiará a localidades como Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. En total, alcanzará a más de 250.000 habitantes, 7.000 industrias y comercios y 1.600 instituciones.

La iniciativa implica una inversión cercana a los $30.000 millones, financiada en su mayor parte por la Provincia, que decidió hacerse cargo del proyecto tras la interrupción de los pagos por parte de Nación. En ese sentido, Puccini remarcó: “Asumimos la responsabilidad de sostener esta obra y la vamos a terminar”, y agregó que se trata de “una decisión política de no frenar la obra pública porque genera empleo, desarrollo e igualdad de oportunidades”.

El ministro destacó además que la obra “fortalece la matriz productiva y posiciona a Santa Fe como un actor central del desarrollo nacional”, al tiempo que subrayó su impacto directo en la calidad de vida de la población.

En paralelo, el Gobierno provincial ya proyecta una segunda etapa de ampliación del sistema de gasoductos. Puccini adelantó que se prevé completar 600 kilómetros de red en cuatro años, en el marco de un plan que ya tuvo una primera fase en 45 localidades.

La próxima etapa incluirá la licitación de cinco nuevos gasoductos, con una inversión estimada en $196.000 millones.