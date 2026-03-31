Uno Santa Fe | Santa Fe | gasoducto

Gasoducto Metropolitano: Santa Fe concretó la conexión clave y prevé finalizar la obra en mayo

La Provincia vinculó el sistema al GNEA en un paso decisivo para ampliar el acceso al gas natural. La inversión supera los $30.000 millones y beneficiará a más de 250.000 habitantes, además de industrias e instituciones.

31 de marzo 2026 · 18:26hs
Gasoducto Metropolitano: Santa Fe concretó la conexión clave y prevé finalizar la obra en mayo

Gasoducto Metropolitano: Santa Fe concretó la conexión clave y prevé finalizar la obra en mayo

El Gobierno de Santa Fe concretó la conexión del Gasoducto Metropolitano al Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), un hito técnico que marca el tramo final de una obra estratégica para la provincia. La infraestructura, que ya alcanza un 93 % de avance, permitirá ampliar la red de gas natural y mejorar el abastecimiento energético en el área metropolitana.

Durante una recorrida por la zona rural de Esperanza, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, confirmaron que la obra podría estar finalizada a fines de mayo, siempre que no surjan inconvenientes climáticos o administrativos.

Una conexión sin cortar el suministro

El tramo final de la obra se completó mediante la técnica de hot tap, que permite conectar un nuevo gasoducto a un sistema en funcionamiento sin interrumpir el servicio. Según explicó Giacosa, solo resta una prueba hidráulica en un sector puntual, ya que tanto las cañerías como las estaciones reductoras de presión están prácticamente terminadas.

El funcionario también destacó el rol del GNEA, que tras su reversión pasó de ser un sistema de importación a integrarse a una red regional de transporte de gas, ampliando su alcance estratégico.

gasoducto 2
Gasoducto Metropolitano: Santa Fe concret&oacute; la conexi&oacute;n clave y prev&eacute; finalizar la obra en mayo

Gasoducto Metropolitano: Santa Fe concretó la conexión clave y prevé finalizar la obra en mayo

La traza del Gasoducto Metropolitano se extiende a lo largo de 43,5 kilómetros y beneficiará a localidades como Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. En total, alcanzará a más de 250.000 habitantes, 7.000 industrias y comercios y 1.600 instituciones.

La iniciativa implica una inversión cercana a los $30.000 millones, financiada en su mayor parte por la Provincia, que decidió hacerse cargo del proyecto tras la interrupción de los pagos por parte de Nación. En ese sentido, Puccini remarcó: “Asumimos la responsabilidad de sostener esta obra y la vamos a terminar”, y agregó que se trata de “una decisión política de no frenar la obra pública porque genera empleo, desarrollo e igualdad de oportunidades”.

El ministro destacó además que la obra “fortalece la matriz productiva y posiciona a Santa Fe como un actor central del desarrollo nacional”, al tiempo que subrayó su impacto directo en la calidad de vida de la población.

En paralelo, el Gobierno provincial ya proyecta una segunda etapa de ampliación del sistema de gasoductos. Puccini adelantó que se prevé completar 600 kilómetros de red en cuatro años, en el marco de un plan que ya tuvo una primera fase en 45 localidades.

La próxima etapa incluirá la licitación de cinco nuevos gasoductos, con una inversión estimada en $196.000 millones.

gasoducto Metropolitano gas
Noticias relacionadas
El avión estadounidense estuvo demorado en Santa Fe durante 48 horas

El misterioso avión de EE.UU. en Sauce Viejo: 48 horas de retención, sospechas y un despegue bajo la lupa

Segun el Ipec, la pobreza cayó a 30,6% en el Gran Santa Fe y retrocedió más de 12 puntos en un año

Segun el Ipec, la pobreza cayó a 30,6% en el Gran Santa Fe y retrocedió más de 12 puntos en un año

Concurso de SanCor: la Justicia reconoció a más de 1.500 acreedores y expuso deudas millonarias en dolares y en pesos

Concurso de SanCor: la Justicia reconoció a más de 1.500 acreedores y expuso deudas millonarias en dólares y en pesos

El cortejo fúnebre llega al Cementerio Municipal de San Cristóbal acompañado por una multitud

Dolor en San Cristóbal: una ciudad conmovida le brindó el último adiós a Ian

Lo último

Cómo gestionar el regreso a la escuela de San Cristóbal tras un trauma colectivo: Hay que escuchar a los chicos

Cómo gestionar el regreso a la escuela de San Cristóbal tras un trauma colectivo: "Hay que escuchar a los chicos"

No hubo bullying ni conflictos familiares: la versión del abogado del adolescente

"No hubo bullying ni conflictos familiares": la versión del abogado del adolescente

El misterioso avión de EE.UU. en Sauce Viejo: 48 horas de retención, sospechas y un despegue bajo la lupa

El misterioso avión de EE.UU. en Sauce Viejo: 48 horas de retención, sospechas y un despegue bajo la lupa

Último Momento
Cómo gestionar el regreso a la escuela de San Cristóbal tras un trauma colectivo: Hay que escuchar a los chicos

Cómo gestionar el regreso a la escuela de San Cristóbal tras un trauma colectivo: "Hay que escuchar a los chicos"

No hubo bullying ni conflictos familiares: la versión del abogado del adolescente

"No hubo bullying ni conflictos familiares": la versión del abogado del adolescente

El misterioso avión de EE.UU. en Sauce Viejo: 48 horas de retención, sospechas y un despegue bajo la lupa

El misterioso avión de EE.UU. en Sauce Viejo: 48 horas de retención, sospechas y un despegue bajo la lupa

Unión incorporó a Federico Martínez, juvenil surgido en Rafaela

Unión incorporó a Federico Martínez, juvenil surgido en Rafaela

Colón se impuso a Atlético de Rafaela en el Proyección con autoridad

Colón se impuso a Atlético de Rafaela en el Proyección con autoridad

Ovación
Los amistosos de la Selección Argentina bajo la lupa: críticas por el bajo nivel de los rivales

Los amistosos de la Selección Argentina bajo la lupa: críticas por el bajo nivel de los rivales

Unión volvió al trabajo con la mira en Riestra: entre la recuperación y las dudas

Unión volvió al trabajo con la mira en Riestra: entre la recuperación y las dudas

Infantino confirmó a Irán en el Mundial 2026 y ratificó que jugará en Estados Unidos

Infantino confirmó a Irán en el Mundial 2026 y ratificó que jugará en Estados Unidos

Unión pone en marcha los festejos: se presenta la Maratón Marea Roja y Blanca 2026

Unión pone en marcha los festejos: se presenta la Maratón "Marea Roja y Blanca 2026"

Profini, entre la autocrítica y el objetivo cumplido: Fuimos superiores, pero hay que mejorar

Profini, entre la autocrítica y el objetivo cumplido: "Fuimos superiores, pero hay que mejorar"

Policiales
Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná