Santa Fe continuará jugando en el ascenso en el Campeonato Argentino de Mayores

En Córdoba, el seleccionado de caballeros de la Asociación Santafesina quedó a un paso del ascenso, mientras que las damas culminaron duodécimas

La provincia de Córdoba fue escenario del Campeonato Argentino de mayores, tanto en la zona campeonato como en el ascenso, jugando los representativos de la Asociación Santafesina en el segundo nivel, pero no logrando conseguir el objetivo de retornar al máximo estamento.

Los caballeros de Santa Fe cayeron en la última jornada frente a San Juan por 4 a 3 y culminaron décimos, mientras que las damas cayeron en los penales ante Tandil por 3 a 2 y ocuparon el puesto doce. En ambas ramas Buenos Aires fue el campeón. En los varones derrotó en los penales a Córdoba por 4 a 3, y en la rama femenina, superaron por 1 a 0 a las chicas rosarinas de Litoral.

Santa Fe cerró su participación en el Argentino de Mayores

Por el lado masculino, la ASH perdió el duelo más importante y finalizó décimo, en el marco de la reválida/repechaje por el ascenso ante San Juan.

Lo ganaba de entrada, siendo efectivo con el tanto de Iván Méndez, pero el rival fue preciso y contundente para darlo vuelta 4-1. Desde la segunda mitad, el trámite se equiparó y ya sobre el último cuarto ambos llegaron con claridad.

Santiago Recce tuvo intervenciones determinantes en el arco a favor de Santa Fe. La ASH aprovechó su eficacia en los fijos para terminar a tiro sobre los últimos segundos con las conquistas de Joaquín Arnodo y Ema Garay, consumando una derrota 4-3 que fue la única en todo el certamen.

Las damas culminaron duodécimas. El selectivo volvió a quedar cerca del objetivo de ascender. Llegó hasta el paso previo a esa llave, al igual que el año pasado.

Se despidieron con el mismo desenlace que en el cruce del sábado: empate y derrota por shootouts, esta vez contra Tandil. Los dos salieron decididos y, en la primera situación, inflaron la red.

La ASH se puso arriba mediante una bocha vertical y profunda de Mora Bramante al área que Amparo Mayoraz desvió por el medio para que ingresara por el ángulo del segundo palo.

La alegría duró poco ante el empate de Martina Lasarte cuatro minutos más tarde. Ninguno logró volver a quebrar las defensas hasta el tercer cuarto, cuando un contragolpe bien elaborado dejó otra vez a las santafesinas 2-1.

Hubo una buena recuperación de Rocío Caldiz en el semicírculo propio para dársela a Flor Juri, quien devolvió en la proyección a la capitana de Banco. La defensora asistió a Antoniazzi por el medio de la cancha; que avanzó y dejó sola a Bertone en el vértice del área.

Los caballeros de la Asociación Santafesina cayeron ante San Juan y culminaron en la décima posición.

La atacante quedó cara a cara con la arquera, pero decidió devolver a Antoniazzi con un pase que superó la línea de la “cancerbera”’ para que Stefi solo tuviera que empujar la bocha de frente al arco.

Sin embargo, la ventaja se esfumó en un abrir y cerrar de ojos con la igualdad desde un fijo de Eva Pérez. En los shootouts, perdieron 3-2. Juri y Antoniazzi fueron las únicas que convirtieron, mientras que Lola Giauque contuvo uno.

Argentino de Mayores Zona Ascenso (Córdoba)

-Damas mayores:

Santa Fe 3- Entre Ríos 3

Tucumán 3- Santa Fe 3

Santa Fe 6- Chaco 0

Semifinales: Santa Fe 6 (1)- Sudoeste de Buenos Aires 7 (1)

Final por el puesto 11°: Tandil 3 (2)- Santa Fe 2 (2)

-Caballeros mayores:

Santa Fe 1- Chaco 0

Bahía Blanca 1- Santa Fe 2

Santa Fe 4- Alto Valle 2

Semifinales: Santa Fe 2- Santiago del Estero 1

Final: Santa Fe 3- San Juan 4