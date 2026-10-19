Newell's juega bajo presión y Unión sigue de cerca su pelea por los playoffs

Newell's recibirá a Central Córdoba desde las 19 en el Marcelo Bielsa, por la fecha 13 del Clausura. Unión seguirá de cerca un duelo clave por llegar a playoffs.

Newell's afrontará este lunes un compromiso importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura y también para los equipos que pelean por ingresar a los playoffs. Desde las 19, en el estadio Marcelo Bielsa, el conjunto rosarino recibirá a Central Córdoba con la obligación de volver a sumar después de la caída por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza.

La Lepra ocupa el octavo lugar de la Zona A y busca defender su posición en una tabla que mantiene abierta la disputa por la clasificación.

El resultado del equipo rosarino es seguido de cerca por Unión, que también pelea por meterse entre los ocho mejores y necesita que sus competidores directos dejen puntos en el camino. Por eso, el encuentro en Rosario puede tener incidencia en la pelea por los puestos de acceso a los octavos de final, cuando la fase regular comienza a entrar en su tramo decisivo.

El entrenador Frank Kudelka expresó su malestar después de la derrota ante el Lobo mendocino, en un partido en el que Newell's no consiguió capitalizar sus aproximaciones. “Los partidos se definen con goles y tuvimos muchas situaciones, muchas aproximaciones, estamos erráticos y eso te cuesta el partido. Nosotros perdimos tres puntos”, analizó el técnico, que fue expulsado durante ese encuentro.

Enfrente estará un Central Córdoba que tampoco atraviesa su mejor momento. El Ferroviario viene de igualar 2-2 ante Estudiantes de La Plata y acumula ocho partidos sin ganar, una racha que intentará cortar en Rosario. Su entrenador, Sebastián Domínguez, reconoció la preocupación por la falta de resultados: “Me preocupa no ganar porque el equipo hace cosas para ganar”.

Newell's necesita reaccionar para sostenerse en zona de playoffs, mientras que Unión estará atento a lo que suceda en el Marcelo Bielsa. Una victoria rojinegra le permitiría defender su lugar entre los clasificados; cualquier tropiezo, en cambio, podría modificar el escenario en una pelea que promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas.

Las formaciones de Newell's vs Central Córdoba

Newell's: J. Reinatti; M. Ortega, B. Cabrera, L. Carrizo y F. Escobar; R. Herrera y J. Gómez Mattar; W. Mazzantti, F. Guch y S. Solari; M. Cóccaro. DT. Frank Kudelka.

Central Córdoba (SdE): A. Aguerre; F. Martínez, A. Maciel, F. Aguilar y D. Cáceres; M. Vera y D. Barrera; L. Sequeira, L. González y M. Iacobellis; M. Santos. DT: Sebastián Domínguez.

TV: TNT Sports.

Horario: 19.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Fernando Echenique.