Santa Fe debutará ante Cañada de Gómez en el Interasociaciones U13

Desde el viernes 10 y hasta el domingo 12 de octubre, se disputará el Campeonato Interasociaciones 2025 de categoría U13 rama masculina en Cañada de Gómez. El representativo de Santa Fe será orientado por Valentín Rinaudo, jugará sus partidos en el Florencio Varni de Sport Club y debutará ante los locales.