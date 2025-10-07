Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe debutará ante Cañada de Gómez en el Interasociaciones U13

Santa Fe participará del Torneo Interasociaciones U13 que se desarrollará en Cañada de Gómez desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre.

7 de octubre 2025 · 06:54hs
Desde el viernes 10 y hasta el domingo 12 de octubre, se disputará el Campeonato Interasociaciones 2025 de categoría U13 rama masculina en Cañada de Gómez. El representativo de Santa Fe será orientado por Valentín Rinaudo, jugará sus partidos en el Florencio Varni de Sport Club y debutará ante los locales.

Zona A (En Sport Club)

Viernes 10 de octubre

17.00 Reconquista vs. Venado Tuerto

19.00 Cañada de Gómez vs. Santa Fe

Sábado 11 de octubre

9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2

20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Zona B (En Sarmiento)

Viernes 10 de octubre

17.00 Oeste Santafesino vs. Rafaela

19.00 Rosario vs. Noroeste

Sábado 11 de octubre

9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2

20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Domingo 12 de octubre

10.00 Primero Zona A vs. Segundo Zona B (En Sport)

10.00 Primero Zona B vs. Segundo Zona A (En Sarmiento)

17.00 Tercer puesto (En Sport)

19.15 Final (En Sport)

Fuente: ASB

