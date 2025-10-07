Santa Fe debutará ante Cañada de Gómez en el Interasociaciones U13

Desde el viernes 10 y hasta el domingo 12 de octubre, se disputará el Campeonato Interasociaciones 2025 de categoría U13 rama masculina en Cañada de Gómez. El representativo de Santa Fe será orientado por Valentín Rinaudo, jugará sus partidos en el Florencio Varni de Sport Club y debutará ante los locales.
Por Ovación
Zona A (En Sport Club)
Viernes 10 de octubre
17.00 Reconquista vs. Venado Tuerto
19.00 Cañada de Gómez vs. Santa Fe
Sábado 11 de octubre
9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2
20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Zona B (En Sarmiento)
Viernes 10 de octubre
17.00 Oeste Santafesino vs. Rafaela
19.00 Rosario vs. Noroeste
Sábado 11 de octubre
9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2
20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Domingo 12 de octubre
10.00 Primero Zona A vs. Segundo Zona B (En Sport)
10.00 Primero Zona B vs. Segundo Zona A (En Sarmiento)
17.00 Tercer puesto (En Sport)
19.15 Final (En Sport)
Fuente: ASB