Uno Santa Fe | Santa Fe | Milei

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Lo que iba a ser una caminata por la peatonal terminó en enfrentamientos, motorizados por grupos de izquierda que rechazan la visita del presidente. Los disturbios obligaron a Milei a modificar su agenda y trasladar la actividad al hotel del Puerto. Solo hubo saludos desde el balcon y desde la camioneta.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de octubre 2025 · 13:18hs
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

La visita del presidente Javier Milei a Santa Fe comenzó con un amplio operativo de seguridad, encabezado por la Policía Federal, con apoyo del Ejército y personal de la Fuerza Aérea.

Camionetas oficiales y móviles policiales formaron parte de la caravana presidencial, escoltada por al menos seis motos de la Policía Federal, junto a efectivos de Infantería, trabajos coordinados por Casa Militar, responsable de la custodia presidencial.

Embed

Cerca de las 10.30, el avión que trasladaba al presidente aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo, donde un grupo de unas 50 personas esperaba para recibirlo.

05
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Milei llegó acompañado de su hermana Carina Milei y de referentes libertarios, muchos de ellos de las redes sociales.

Desde allí se dirigió al hotel Los Silos, donde lo aguardaban militantes libertarios con banderas y consignas a favor del presidente.

milei
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Desde el balcón del segundo piso, Milei saludó a los simpatizantes que se acercaron al lugar, mientras la seguridad controlaba el perímetro.

Disturbios en la peatonal y en el Puerto

El plan original incluía una caminata por la peatonal, pero rápidamente se vio interrumpido por disturbios protagonizados por sectores de la oposición. Detractores del presidente, entre ellos militantes del Polo Obrero y otros grupos de izquierda, llegaron hasta San Martín y Mendoza, corrieron a los militantes libertarios, rompieron el gazeboque habían armado y generaron un clima de fuerte confrontación.

Embed

Ante esta situación, la actividad se trasladó al hotel del Puerto, donde Milei se encontraba. Militantes libertariosesperaban saludar al presidente, pero la manifestación opositora invadió la zona nuevamente.

01
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Allí hubo enfrentamientos y discusiones cara a cara, muchos de ellos verbales y algunos con golpes de puño. Los enfrentamientos continuaron con corridas, lanzamiento de piedras contra la caravana presidencial y detenciones realizadas por Infantería, mientras los manifestantes a favor y en contra se concentraban en las inmediaciones del hotel.

Embed

Entre los opositores se pudieron ver banderas del Polo Obrero y de Palestina. Los libertarios intentaban mantener la calma y resguardarse detrás del vallado, aunque algunos decidieron enfrentarse con el grupo de manifestantes detractores de Milei.

Los enfrentamientos dejaron detenidos, corridas y disturbios, reflejando la intensa confrontación entre sectores libertarios y de izquierda.

06
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Modificación de la agenda y salida anticipada hacia Paraná

La magnitud de los disturbios obligó a modificar la agenda presidencial: Milei no pudo realizar la caminata por la peatonal ni ningún recorrido previsto por la zona del Puerto. En medio del caos, el presidente saludó desde el balcón del hotel y desde la camioneta, realizando un breve acercamiento al vallado que lo separaba de los militantes libertarios.

04
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Finalmente, ante la imposibilidad de continuar con la actividad en la ciudad, Milei partió por vía terrestre hacia Paraná, anticipando así la siguiente etapa de su campaña, mientras la Policía Federal y la Infantería mantenían el control en el microcentro y la zona del Puerto.

El episodio evidencia la polarización que atraviesa la campaña electoral y marca un alto nivel de conflictividad social en Santa Fe, donde las visitas de Milei generan tanto apoyo fervoroso como rechazo activo.

De esta manera, lo que iba a ser un acto simbólico de proximidad con los votantes libertarios, terminó en un evento marcado por disturbios, enfrentamientos y modificaciones de agenda, dejando en evidencia los desafíos que enfrenta la campaña presidencial de Milei en medio de la polarización política.

Milei disturbios Santa Fe Peatonal Puerto
Noticias relacionadas
Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei: opositores corrieron a militantes libertarios

Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei: opositores corrieron a militantes libertarios

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Milei se carga la campaña al hombro y desembarca en Santa Fe: ¿habrá caminata por la peatonal?

Milei se carga la campaña al hombro y desembarca en Santa Fe: ¿habrá caminata por la peatonal?

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Lo último

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Último Momento
La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Ovación
Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Los Pumas dieron batalla, pero cayeron ajustadamente ante Sudáfrica en Twickenham

Los Pumas dieron batalla, pero cayeron ajustadamente ante Sudáfrica en Twickenham

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario