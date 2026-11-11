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Crecida del río Paraná: tras alcanzar el nivel de alerta en Santa Fe, Prefectura pidió extremar las precauciones en la navegación

La altura llegó a los 5,30 metros en el puerto de la ciudad, el valor que marca el inicio del estado de alerta. La fuerza mantiene un seguimiento permanente de la situación y difundió recomendaciones para navegantes y vecinos de las zonas que podrían verse afectadas.

11 de noviembre 2026 · 19:39hs
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Crecida del río Paraná: tras alcanzar el nivel de alerta en Santa Fe, Prefectura pidió extremar las precauciones en la navegación

José Busiemi

El avance de la crecida del río Paraná en Santa Fe llegó a un nuevo umbral: el nivel alcanzó los 5,30 metros en el puerto de la capital provincial, una altura que marca el inicio del estado de alerta.

Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación hidrológica y se encuentra en contacto con los organismos competentes para brindar asistencia ante cualquier requerimiento.

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En ese contexto, la autoridad marítima difundió una serie de recomendaciones para quienes navegan por la zona, con el objetivo de evitar accidentes ante las condiciones actuales del río.

Entre las principales indicaciones, pidió reducir la velocidad de las embarcaciones para evitar generar oleaje, mantener una vigilancia adecuada durante la navegación, no desplazarse de noche y circular únicamente por cursos de agua conocidos.

También recordó la obligación de llevar chaleco salvavidas y recomendó utilizarlo durante todo el tiempo que dure la navegación. A su vez, advirtió sobre la necesidad de no atravesar acumulaciones de vegetación flotante y prestar atención a posibles obstáculos sumergidos, como raigones, árboles, tejidos, cercos y estructuras u obras.

Cómo comunicarse ante una emergencia náutica

Prefectura solicitó que ante cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad o frente a la presencia de señales náuticas desplazadas se dé aviso a la Autoridad Marítima.

Los reportes pueden realizarse a través del 106 de Emergencias Náuticas o por VHF a la estación costera L6O. Es importante indicar la ubicación para facilitar la intervención correspondiente.

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Por otra parte, se recomendó a los vecinos de las zonas que podrían verse afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades.

Las acciones se enmarcan en el Plan de Coordinación Cuenca del Plata 2026-2027, que se desarrolla en articulación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, para dar respuesta a las comunidades afectadas por la crecida.

crecida Paraná Santa Fe
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