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Santa Fe suma una nueva central OJO: el sistema que cruza datos del 911 para identificar patrones delictivos y organizar patrullajes

La Central de Información Criminal Operativa reúne datos del 911, elabora estadísticas y mapas del delito para planificar patrullajes y operativos. El espacio funcionará en el Ministerio de Justicia y Seguridad y tendrá intervención en el departamento La Capital y las principales ciudades del centro-norte provincial.

10 de noviembre 2026 · 15:28hs
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Santa Fe suma una nueva central OJO: el sistema que cruza datos del 911 para identificar patrones delictivos y organizar patrullajes

Santa Fe suma una nueva central OJO: el sistema que cruza datos del 911 para identificar patrones delictivos y organizar patrullajes

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recorrieron este martes las nuevas instalaciones de la Central de Información Criminal Operativa (OJO), en la ciudad de Santa Fe.

El espacio cuenta con una nueva sala de situación y oficinas de análisis, desde donde se reunirá y procesará información para organizar el patrullaje, desplegar operativos y orientar investigaciones.

La central se incorpora al Plan de Seguridad provincial y tendrá como principal área de intervención el departamento La Capital, además de brindar servicios y supervisar el policiamiento y la información criminal en las unidades regionales del centro-norte santafesino.

Durante la recorrida, Cococcioni explicó que allí trabajarán analistas encargados de elaborar informes, estadísticas y mapas del delito. Esos datos serán utilizados para planificar, diseñar y evaluar los resultados del despliegue policial preventivo.

“Desde acá evaluamos los resultados con fundamento científico, que es la forma que encontramos de mejorar la seguridad pública”, afirmó el ministro, quien remarcó la importancia de tomar decisiones a partir de información confiable y datos empíricos.

El 911, la principal fuente de información

Uno de los principales insumos de la Central OJO será la información que generan las llamadas al 911. Según explicó Cococcioni, el cruce de esos registros permite identificar patrones delictivos de acuerdo con los horarios, los días y los lugares en los que se producen los hechos.

Con ese análisis, el sistema busca anticipar la demanda y posicionar patrulleros cerca de los lugares donde podrían registrarse incidentes. En la ciudad de Santa Fe, el tiempo de respuesta policial puede ser inferior a los seis minutos, señaló el funcionario.

Una transformación integral de la seguridad

Cococcioni sostuvo que la puesta en funcionamiento de la central forma parte de una transformación integral del plan de seguridad provincial. La estrategia también contempla el reemplazo de comisarías por estaciones policiales, la ampliación de las vías de denuncia —a través del 911, internet y los centros territoriales— y un esquema de patrullaje dinámico guiado por información.

Al describir la situación delictiva en la capital provincial, el ministro señaló que existen dos dinámicas diferenciadas: por un lado, la circulación de violencia y, por otro, los hechos predatorios en las zonas micro y macrocéntricas.

También destacó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía sobre los mercados ilegales que reciben cables y metales robados. En ese sentido, remarcó que cada delito requiere identificar sus propios patrones y circuitos para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta.

La ciudad de Rosario ya cuenta con una Central OJO, creada en 2017, cuando Pullaro se desempeñaba como ministro de Seguridad. La nueva sede de Santa Fe amplía ese esquema de análisis criminal al centro-norte de la provincia.

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