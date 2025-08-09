Santa Fe es finalista en ambas ramas en el Nacional Sub 16

En las semifinales, en sets corridos los seleccionados de la Federación Santafesina vencieron a Tucumán y Buenos Aires. En damas la final será con Córdoba y en varones con Metro

Este sábado 9 de agosto llegará a su final una nueva edición del Campeonato Nacional Sub 16 que se desarrolla en la provincia de Tucumán, tanto en la rama masculina como en la femenina . Más de 1000 personas, incluyendo deportistas, entrenadores, árbitros y acompañantes de las distintas delegaciones, forman parte del certamen, que tiene varias sedes. En total, nueve clubes albergan los partidos de la competencia, que cuenta con la participación de seleccionados de 22 provincias. La Federación Santafesina tuvo un viernes excepcional, ya que en ambas ramas, ganaron en semifinales, y disputarán la final de la competencia.

Santa Fe es finalista en ambas ramas

En la competencia que organiza la Federación de Vóleibol Argentina (FeVA) y por la Federación Tucumana de Vóleibol (FTV), Santa Fe es finalista en ambas ramas del Campeonato Nacional Sub 16. En la final femenina, la cual dará comienzo a las 16, la FSV se medirá con Córdoba, mientras que el choque decisivo de la rama masculina será a las 18, y los chicos santafesinos se medirán con Metropolitana. En sets corridos los seleccionados de la FSV derrotaron a Tucumán y Buenos Aires respectivamente.

La tercera jornada del torneo arrancó con la disputa de los cuartos de final. En Alto Vóley, Santa Fe derrotó a Buenos Aires por 3 a 1 con parciales de 18-25, 25-21, 25-16 y 29-27. Por su parte, el local Tucumán doblegó a Córdoba por 3 a 2, mientras que Entre Ríos le ganó a Mendoza por 3 a 1, y Metropolitana hizo lo propio con Río Negro pero 3 a 0.

Vóley 2 Las chicas de Santa Fe superaron a Buenos Aires y definirán el torneo con Metropolitana.

Posteriormente, en semifinales, en cancha de Tucumán de Gimnasia, la Federación Santafesina derrotó en sets corridos, esto es 3 a 0 a Tucumán con parciales de 25-23, 25-18 y 27-25. En el otro cruce, Metropolitana venció a Entre Ríos por 3 a 0. En los cruces por el 5° al 8° puesto, Buenos Aires venció a Córdoba 3 a 0, y Río Negro derrotó a Mendoza por 3 a 2.

En cuanto a la rama femenina, la Federación Santafesina comenzó venciendo por 3 a 0 a Mendoza en Belgrano de Tucumán. Los parciales para la escuadra de la bota fueron por 25-17, 25-15 y 25-18. Además, Buenos Aires superó a Metropolitana 3 a 2, Formosa a Chubut por 3 a 2, y Córdoba en sets corridos doblegó a Chaco por 3 a 0.

En semifinales, en cancha de Central Córdoba, Santa Fe doblegó al duro Buenos Aires por 3 a 0 con parciales de 25-16, 25-13 y 25-20. Por otro lado, Córdoba, superó a Formosa por 3 a 0. En las semifinales del 5° al 8° puesto, Metropolitana venció a Mendoza por 3 a 1, y Chaco al combinado de Chubut por 3 a 2.

Finales Nacional Sub 16

Rama femenina:

16hs, Santa Fe vs. Córdoba

Rama masculina.

18hs, Santa Fe vs. Metropolitana

Tercer puesto:

Femenino: Buenos Aires vs. Formosa

Masculino: Entre Ríos vs. Tucumán