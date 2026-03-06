Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Clima en Santa Fe: viernes con lluvias y cielo nublado, pero mejora el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

6 de marzo 2026 · 07:38hs
El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada inestable y con lluvias al comenzar la jornada y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 22.3° y se espera que la máxima alcance los 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que se intensifica levemente el ingreso de aire desde el sur/sureste a la región, permitiendo que la jornada se mantenga mayormente nublada, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas. Además, este comportamiento debería mantener las temperaturas con baja amplitud térmica. No obstante ello, se espera que las condiciones mejoren levemente hacia el fin de semana y comienzo de la próxima, con jornadas mayormente soleadas y temperaturas manteniéndose dentro del rango de los últimos días.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 18º y suave ascenso de las máximas, 27º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 29º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe Clima
