Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 6 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

6 de marzo 2026 · 07:03hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, mantenimiento, maniobras de reconfiguración, y reemplazo de poste o columna, interrumpirá el servicio este viernes 6 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Estanislao Zeballos, Padre Genesio, Gaboto y San José

- Iturraspe, Pasaje Irala, avenida Facundo Zuviria y Francia

- Luciano Molinas, Francia, San Lorenzo y Cándido Pujato

- Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse

- Milenio de Polonia, Regis Martínez, San Martín y 9 de Julio

• 10 a 13 en la zona de: Beruti, Azcuénaga, Antonio Godoy y Avellaneda

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: 12 de Septiembre, Aristóbulo del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero

• 9 a 11 en la zona de:

- Balcarce, La Rioja, Castelli y Belgrano

- Gaboto, Salta, Mitre y 9 de Julio

• 12 a 13 en la zona de: 4 de Enero, Vélez Sarsfield, Roque S. Peña y Tucumán

SAUCE VIEJO

• 8 a 11 en la zona de: Calle 14, Calle 10, Calle 23 y Calle 25

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
