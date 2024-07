Santa Fe es protagonista en los Nacionales de vóley en San Juan

Los seleccionados Sub 14 femenino y masculino, y el Sub 18 masculino de Santa Fe, se clasificaron finalistas del Nacional de vóleibol

El seleccionado Sub 14 masculino de Santa Fe jugará la final ante Metropolitana.

En la presente jornada de sábado se concretará la última fecha del Campeonato Nacional Sub 14 y Sub 18 que organiza la FeVA en la provincia de San Juan. Los representativos de la Federación Santafesina han tenido una excelente actuación. Si bien todavía quedan jugar las finales, lo cierto es que tres de los cuatro equipos accedieron al cotejo definitivo. Salvo el equipo Sub 18 femenino, que irá por el tercer puesto, los otros tres, jugarán por el primer lugar en el estadio de UPCN de la capital sanjuanina.