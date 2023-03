Santa Fe estará representado en el selectivo de canotaje en La Botera

"Me vengo sintiendo muy bien en el agua, vinimos remando muy bien, hicimos una muy buena preparación, nunca había hecho este tipo de trabajo, y ahora con Rubén sinceramente me sentí muy cómodo. Hicimos un buen trabajo, y me ayudó mucho todo lo que me enseñó" le dijo Santiago Morales a UNO Santa Fe.

El palista de El Quillá aseguró que "La competencia se realizará en General Villegas, en el club la Botera, de acá vamos a ser cuatro palistas santafesinos. Estaremos Paulina Contini, que ahora está con la selección nacional, Rubén Rézola, Facundo Sánchez y yo. Vamos a tratar los cuatros lo mejor que tenemos".

canotaje2.jpg El palista del Club Náutico El Quillá tiene 17 años y es alumno del colegio Nuestra Señora del Huerto. UNO Santa Fe

"El sistema de clasificación no está muy claro todavía, pero por lo que tengo entendido, los tres primeros posicionados, más uno por criterio técnico, que eso lo define el entrenador de la selección nacional. El objetivo es estar lo más arriba posible, entre los cuatro o cinco primeros" destacó el deportista local de 17 años.

En otro orden, Santiago manifestó que "la cancha donde vamos a competir ya la conocemos, en mi caso fui un solo año a General Villegas, y está bueno, con la diferencia que tiene partidor automático ahora, y lógicamente que será una buena experiencia. Si lo sabemos aprovechar es una ventaja, pero esperemos que sí, que juegue a nuestro favor".

canotaje3.jpg El olímpico Rubén Rézola también competirá en el selectivo a realizarse en el club La Botera. UNO Santa Fe

"La preparación nunca paró, arrancamos apenas terminé las clases el año pasado, apenas finalizaron nos internamos acá en el club, por así decirlo, y eran dobles turno. Llegábamos a las ocho y media de la mañana, hasta el mediodía. Después volvíamos a las cinco de la tarde, primero el gimnasio, y luego el agua hasta las ocho de la noche. A mi me encanta esto de estar entrenando con Rubén, estar con los chicos del gimnasio, entrenar, ya que es un lindo ambiente" indicó el deportista santafesino que competirá en 500 y 300 en K1, que es la única especialidad que se disputará.

En relación a como es ser entrenado por el palista olímpico Rézola aseguró que "Rubén como entrenador es fantástico, es exigente, él te va a pedir estar a un nivel que por ahí otros capaz que no. El siempre tiene las expectativas muy altas, deja la vara muy alta, y siempre trato de estar ahí al nivel. Es cierto que fueron días intensos, pero el objetivo es entrar a la selección, y encarar las pruebas internacionales como objetivo principal, ya que luego se abrirán los caminos".