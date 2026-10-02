Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Este sábado se cierra la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina con el grueso de encuentros

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 14:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

El miércoles se puso en marcha la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División de Liga Santafesina que se completará este sábado con el grueso de los partidos. A continuación, todo el repaso.

TORNEO CLAUSURA LAUTARO FAGIOLI DE LIGA SANTAFESINA

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 7

Miércoles 30 de septiembre

SANJUSTINO 2 – LA SALLE JOBSON 1

LA PERLA DEL OESTE 1 – CICLÓN RACING 2

Sábado 3 de octubre

14.00 Reserva – 16.00 Primera

NÁUTICO EL QUILLÁ – UNIVERSIDAD, en el predio de El Quillá

Árbitro: Gastón Freyre

Asistente 1: Isaías Franco

Asistente 2: Rodrigo Ramírez

4to/Reserva: Mariano Serafini

ACADEMIA AC – GIMNASIA Y ESGRIMA

Árbitro: Valentín Córdoba

Asistente 1: Abel Ojeda

Asistente 2: Adrián Abad

4to/Reserva: Alexander Gutiérrez

NACIONAL – UNIÓN

Árbitro: Lucas Spacessi

Asistente 1: Claudio Ovelar

Asistente 2: Alexander Leones

4to/Reserva: Ricardo Spacessi

DEPORTIVO SANTA ROSA – CICLÓN NORTE, en cancha de Pucará

Árbitro: Alejandro Aguilera

Asistente 1: Roberto Riquelme

Asistente 2: Rodolfo Ramos

4to/Reserva: Tomás Enriquez

INDEPENDIENTE – COSMOS

Árbitro: Nicolás Mottier

Asistente 1: Lautaro Santillán

Asistente 2: Jeremías Sotelo

4to/Reserva: Sebastián Miño

LAS FLORES II – JUVENTUD UNIDA

Árbitro: Juan Bonnín

Asistente 1: Ezequiel Favre

Asistente 2: Daniel Coman

4to/Reserva: Bruno Levatti

COLÓN DE SAN JUSTO – ATENEO INMACULADA

Árbitro: Enzo Silvestre

Asistente 1: Ignacio Ledesma

Asistente 2: Martín Pereyra

4to/Reserva: Sergio Zapata

DEPORTIVO NOBLEZA – SPORTIVO GUADALUPE

Árbitro: Joaquín Urbani

Asistente 1: César Raffo

Asistente 2: Máximo Juri

4to/Reserva: Juan Balenzuela

Clausura Liga Santafesina Lautaro Fagioli
Noticias relacionadas
instituto visita a independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

independiente presento a nahuel banegas como nuevo refuerzo: ni dude en venir

Independiente presentó a Nahuel Banegas como nuevo refuerzo: "Ni dude en venir"

boca, con varias dudas para jugar contra union en la bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Santa Fe FC lidera la Zona Campeonato del ascenso liguista.

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Lo último

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

Salud mental adolescente: el programa De esto sí se habla ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Último Momento
¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

Salud mental adolescente: el programa De esto sí se habla ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Ovación
Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única