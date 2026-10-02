El miércoles se puso en marcha la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División de Liga Santafesina que se completará este sábado con el grueso de los partidos. A continuación, todo el repaso.
Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina
Este sábado se cierra la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina con el grueso de encuentros
Por Ovación
TORNEO CLAUSURA LAUTARO FAGIOLI DE LIGA SANTAFESINA
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 7
Miércoles 30 de septiembre
SANJUSTINO 2 – LA SALLE JOBSON 1
LA PERLA DEL OESTE 1 – CICLÓN RACING 2
Sábado 3 de octubre
14.00 Reserva – 16.00 Primera
NÁUTICO EL QUILLÁ – UNIVERSIDAD, en el predio de El Quillá
Árbitro: Gastón Freyre
Asistente 1: Isaías Franco
Asistente 2: Rodrigo Ramírez
4to/Reserva: Mariano Serafini
ACADEMIA AC – GIMNASIA Y ESGRIMA
Árbitro: Valentín Córdoba
Asistente 1: Abel Ojeda
Asistente 2: Adrián Abad
4to/Reserva: Alexander Gutiérrez
NACIONAL – UNIÓN
Árbitro: Lucas Spacessi
Asistente 1: Claudio Ovelar
Asistente 2: Alexander Leones
4to/Reserva: Ricardo Spacessi
DEPORTIVO SANTA ROSA – CICLÓN NORTE, en cancha de Pucará
Árbitro: Alejandro Aguilera
Asistente 1: Roberto Riquelme
Asistente 2: Rodolfo Ramos
4to/Reserva: Tomás Enriquez
INDEPENDIENTE – COSMOS
Árbitro: Nicolás Mottier
Asistente 1: Lautaro Santillán
Asistente 2: Jeremías Sotelo
4to/Reserva: Sebastián Miño
LAS FLORES II – JUVENTUD UNIDA
Árbitro: Juan Bonnín
Asistente 1: Ezequiel Favre
Asistente 2: Daniel Coman
4to/Reserva: Bruno Levatti
COLÓN DE SAN JUSTO – ATENEO INMACULADA
Árbitro: Enzo Silvestre
Asistente 1: Ignacio Ledesma
Asistente 2: Martín Pereyra
4to/Reserva: Sergio Zapata
DEPORTIVO NOBLEZA – SPORTIVO GUADALUPE
Árbitro: Joaquín Urbani
Asistente 1: César Raffo
Asistente 2: Máximo Juri
4to/Reserva: Juan Balenzuela