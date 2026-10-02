Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA suspendió a jugadores de Estudiantes y Central por el escándalo en la Supercopa

El Tribunal de Disciplina suspendió a Fabricio Iacovich (Estudiantes) y Agustín Sández (Rosario Central) por los incidentes en la final de la Supercopa Internacional

2 de octubre 2026 · 13:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La AFA suspendió a jugadores de Estudiantes y Central por el escándalo en la Supercopa

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió a Fabricio Iacovich ( Estudiantes) y Agustín Sández (Rosario Central) por los incidentes en la final de la Supercopa Internacional.

La sanción de AFA

El órgano disciplinador de la máxima autoridad del fútbol argentino publicó la medida en su boletín oficial del jueves. A su vez, otorgó un plazo de cinco días a cada uno para presentar su defensa. El mismo tiempo corre para la respuesta de ambos clubes.

Los artículos citados por el Tribunal son los 47 y 48 del Código Disciplinario. A su vez, también solicitaron al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que informe si ha “presenciado o recibido alguna denuncia respecto a los incidentes acontecidos en los vestuarios que manifestó el árbitro en su informe”.

El castigo a Iacovich y Sández no es casualidad: fueron los únicos dos futbolistas expulsados por el árbitro Darío Herrera. La pelea entre ambos clubes comenzó en la cancha, pero luego se extendió al túnel que conduce a los vestuarios del estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

La decisión se desprende del informe que el propio Herrera realizó post partido. En el mismo, el juez señaló a los dirigentes de Estudiantes: Juan Sebastián Verón (presidente), Marcos Angeleri (secretario deportivo) y Pascual Caiella (vicepresidente), por presuntos insultos y amenazas hacia la terna arbitral.

AFA Estudiantes Rosario
Noticias relacionadas
Tapia y Scaloni comenzaron las charlas con el objetivo de que el DT renueve su contrato.

Un posteo que ilusiona: AFA anunció que empezaron las charlas para la renovación de Scaloni

stefano di carlo, presidente de river: la afa es de los clubes y no de una persona

Stéfano Di Carlo, presidente de River: "La AFA es de los clubes y no de una persona"

la seleccion se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que scaloni siga

La Selección se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que Scaloni siga

di carlo volvio a marcar diferencias con la afa: la afa es de los clubes, no de una persona

Di Carlo volvió a marcar diferencias con la AFA: "La AFA es de los clubes, no de una persona"

Lo último

Salud mental adolescente: el programa De esto sí se habla ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Último Momento
Salud mental adolescente: el programa De esto sí se habla ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Ovación
Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única