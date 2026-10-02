La AFA suspendió a jugadores de Estudiantes y Central por el escándalo en la Supercopa

El Tribunal de Disciplina suspendió a Fabricio Iacovich (Estudiantes) y Agustín Sández (Rosario Central) por los incidentes en la final de la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) suspendió a Fabricio Iacovich ( Estudiantes ) y Agustín Sández ( Rosario Central ) por los incidentes en la final de la Supercopa Internacional.

El órgano disciplinador de la máxima autoridad del fútbol argentino publicó la medida en su boletín oficial del jueves. A su vez, otorgó un plazo de cinco días a cada uno para presentar su defensa. El mismo tiempo corre para la respuesta de ambos clubes.

Los artículos citados por el Tribunal son los 47 y 48 del Código Disciplinario. A su vez, también solicitaron al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que informe si ha “presenciado o recibido alguna denuncia respecto a los incidentes acontecidos en los vestuarios que manifestó el árbitro en su informe”.

El castigo a Iacovich y Sández no es casualidad: fueron los únicos dos futbolistas expulsados por el árbitro Darío Herrera. La pelea entre ambos clubes comenzó en la cancha, pero luego se extendió al túnel que conduce a los vestuarios del estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

La decisión se desprende del informe que el propio Herrera realizó post partido. En el mismo, el juez señaló a los dirigentes de Estudiantes: Juan Sebastián Verón (presidente), Marcos Angeleri (secretario deportivo) y Pascual Caiella (vicepresidente), por presuntos insultos y amenazas hacia la terna arbitral.