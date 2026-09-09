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Resultados PISA: Santa Fe todavía espera sus datos y Educación advierte que el escenario nacional "es una catástrofe"

La secretaria de Educación Carolina Piedrabuena señaló que la muestra provincial incluye 17 escuelas y remarcó que esos datos serán clave para orientar las políticas educativas. Destacó los planes Raíz y de Matemática.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2026 · 19:30hs
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PISA 2025. Santa Fe espera sus datos; Educación califica el escenario nacional de catástrofe.

PISA 2025. Santa Fe espera sus datos; Educación califica el escenario nacional de "catástrofe".

Los resultados de las pruebas Pisa 2025 volvieron a encender las alarmas sobre los aprendizajes de los estudiantes argentinos. Mientras el país conoció sus resultados, Santa Fe todavía aguarda los datos correspondientes a las 17 escuelas que integraron la muestra provincial.

La secretaria de Educación de Santa Fe, Carolina Piedrabuena, remarcó que antes de sacar conclusiones sobre la realidad local será necesario conocer esos resultados y utilizarlos como una herramienta para definir políticas públicas.

“Las pruebas Pisa para Santa Fe todavía no están, son 17 escuelas. Pero yo creo que esto es lo que nosotros, como gobierno, tenemos que incentivar: el uso de los datos. ¿Para qué sirven estas pruebas? Para tener datos, saber dónde estamos y pensar las políticas públicas”, explicó.

El diagnóstico nacional: “Es una catástrofe”

Pisa 2025 mostró un retroceso de Argentina en las tres áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias.

El país obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Además, el 76% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Matemática, mientras que en Lectura y Ciencias ese porcentaje fue del 59%.

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Los resultados también estuvieron por debajo de los obtenidos en 2022.

Según un informe, el rendimiento argentino en las pruebas Pisa 2025 bajó respecto a 2022

Según un informe, el rendimiento argentino en las pruebas Pisa 2025 bajó respecto a 2022

Para Piedrabuena, el escenario no resulta inesperado. “Esta situación no es novedosa, es una catástrofe. Efectivamente, no podíamos esperar un resultado diferente”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en que el análisis de Santa Fe debe hacerse una vez que estén disponibles sus propios datos.

Pisa y alfabetización: dos momentos diferentes

La secretaria marcó una diferencia entre las pruebas internacionales y las políticas que la Provincia viene desarrollando en materia de alfabetización.

“En el caso de alfabetización se pensó el Plan Raíz, que nos permite a nosotros ir mejorando. Por un lado, de alfabetización estamos hablando de chicos del primer ciclo de la primaria; las pruebas Pisa hablan de estudiantes de 15 años. Son dos momentos distintos”, explicó.

De esta manera, planteó que los resultados de PISA no pueden utilizarse de forma directa para medir el impacto de las políticas implementadas actualmente en los primeros años de la escuela primaria.

Plan Raíz y Matemática, entre las prioridades

Frente a las dificultades de aprendizaje, el Gobierno de Santa Fe sostiene dos líneas de trabajo centradas en conocimientos fundamentales: el Plan Raíz, vinculado con alfabetización, y el Plan de Matemática.

“Nosotros estamos trabajando el Plan Raíz, el Plan de Matemática, que tiene que ver con fortalecer las dos materias fundamentales que hacen a la alfabetización y que permite revertir la situación con la capacitación docente, pensando hacia el futuro”, señaló Piedrabuena.

Raíz, plan de alfabetización santafesino

Raíz, plan de alfabetización santafesino

La estrategia apunta especialmente a fortalecer la enseñanza y acompañar a los docentes para mejorar los aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria educativa.

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Los datos como herramienta para decidir

Más allá de los resultados puntuales, Piedrabuena sostuvo que las evaluaciones deben servir para identificar problemas y orientar las decisiones del Estado.

“La evaluación y los indicadores, a nosotros, desde la política, nos tienen que dar la pauta de hacia dónde tenemos que ir”, afirmó.

En ese sentido, el próximo paso para Santa Fe será contar con los resultados de las 17 escuelas que participaron de Pisa, analizarlos junto con otros indicadores y utilizarlos como insumo para ajustar las políticas educativas.

La Provincia, según explicó la funcionaria, busca así que las evaluaciones no queden solamente como una fotografía del sistema, sino que permitan definir qué aprendizajes necesitan ser fortalecidos y qué medidas deben sostenerse hacia adelante.

Pisa resultados Santa Fe educación
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