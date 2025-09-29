Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe MU15 campeón y la U17F subcampeón en el Interasociaciones

Se cerraron a la par dos nuevos Interasociaciones de categorías formativas, uno en rama masculina y otro en rama femenina, con buen saldo para Santa Fe

29 de septiembre 2025 · 14:14hs
Este domingo se cerraron a la par dos nuevos torneos Interasociaciones de categorías formativas, uno en rama masculina y otro en rama femenina. La Selección U15 Masculina de Santa Fe se quedó con el certamen 2025, al doblegar este domingo en la final a Venado Tuerto por 71 a 58, en cancha de Centenario.

El goleo del equipo de Santiago Perlo se discriminó de la siguiente manera: Emilio Hernández 5, Juan Lemos 21, Jano Brousse 3, Francisco Bertone 11, Francisco Sonzogni 5, Lorenzo Galdon 5, Giuliano Giudici 0, Facundo Mautino 15, Tomás Casabianca 0, Joaquín Bugna 4, Augusto Lapalma 0, Juan Anthieni 2.

image

El tercer lugar quedó para Cañada de Gómez, al vencer a Rosario por 66 a 61 en el sur provincial.

Las chicas de Santa Fe, en el pidio del Interasociaciones

La Selección U17 Femenina de Santa Fe se coronó subcampeón provincial en Sunchales, al caer en la final contra Rosario por 64 a 46 en el gimnasio Hogar de los Tigres.

El goleo de Santa Fe se repartió de la siguiente manera: Juana Alliot 7, Renata Estrubia 0, Jazmín Lescano 9, Lola Centeno 1, Eugenia Freyre 1, Violeta Burgi 0, Martina Melchiorre 8, Catalina Echegaray 3, Florencia Maidana 5, Sofía Collins 2, Ana Leoni 8 y Paloma Ricardo 2.

Santa Fe Interasociaciones Venado Tuerto
