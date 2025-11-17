Uno Santa Fe | Ovación | semifinales

Santa Fe perdió pero avanzó a semifinales en San Juan

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby cayó ante Buenos Aires en San Juan pero igualmente clasificó a semifinales

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 08:21hs
Pese a la derrota ante URBA en el Campeonato Argentino Juvenil de rugby M17

Pese a la derrota ante URBA en el Campeonato Argentino Juvenil de rugby M17, Santa Fe jugará las semifinales.

El Campeonato Argentino Juvenil M17 comenzó con éxito en el San Juan Rugby Club, donde se vivió una jornada intensa y organizada por la Unión Argentina de Rugby que reunió a numerosas familias y público local. La competencia se desarrolló durante toda la jornada con ocho encuentros divididos en dos turnos, garantizando un ritmo constante y una logística eficiente. El representativo de Santa Fe cayó frente a URBA pero logró el pasaje a las semifinales.

Semifinalistas definidos en el Argentino Juvenil

Se llevaron a cabo los encuentros de la tercera jornada del certamen, la primer fecha que se jugó en formato Concentrado en San Juan. El próximo miércoles 19 de noviembre será la cuarta jornada del torneo dónde se desarrollarán las semifinales tanto de Zona Campeonato y Zona Ascenso para determinar a los finalistas del Argentino Juvenil que jugarán las instancias finales el domingo 23 del mismo mes en curso.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby sufrió una dura derrota frente a su par de la Unión de Rugby de Buenos Aires por 52 a 7 en el cierre de la primera jornada del concentrado en la provincia de San Juan. La escuadra santafesina se topó con un rival muy duro, que fue eficiente en todos los aspectos del juego. Los dirigidos por Gregorio Favre, consiguieron igualmente el pasaje a las semifinales.

La Unión Santafesina alistó a: Juan Boggero, Tobías Moreira y Leandro Lara; Juan Erbetta y Gastón Zenclusen; Santiago Carrizo, Santino Firmani y Nicolás Beltaco; Gonzalo Frutero y Joaquín Dechiara; Bautista Acevedo, Juan Dipp, Octavio Sarsotti, Nicolás Rizzi y Mateo Rolón. Luego ingresaron: Bautista Benítez, José Migueles, Federico Sieber, Benjamín Ruarte, Luciano Francon Ivo Hass, Thiago Allignani y Toe González Man.

En el certamen federal, Santa Fe había arrancado superando a Los Doguitos en Córdoba por 47 a 31, y el pasado fin de semana, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo fue impiadoso con la Unión del Alto Valle al doblegarlo por un expresivo 59 a 7. Ahora, en semifinales se medirá con el combinado de la Unión de Rugby de Rosario.

En la Zona Campeonato, los resultados fueron: Tucumán 38 - Salta 20, Córdoba 24 - Alto Valle 7, Rosario 34 - Cuyo 28 y URBA 52 - Santa Fe 14. Por su parte, en la Zona Ascenso, destacaron las victorias de Mar del Plata 25 - Uruguay 23, Sanjuanina 51 - Oeste 7, Chile 38 - Santiagueña 14 y Entre Ríos 27 - Nordeste 26.

Los cruces confirmados para las semifinales del próximo miércoles son: URBA vs Tucumán y Rosario vs Santafesina en la Zona Campeonato; y Entrerriana vs Uruguay y Sanjuanina vs Mar del Plata en la Zona Ascenso.

Concentrado Juvenil San Juan (miércoles 19 de noviembre)

Zona Campeonato

Semifinales

Buenos Aires vs. Tucumán (16:00hs)

Rosario vs. Santafesina (17:30hs)

5to al 8vo puesto

Cordobesa vs. Cuyo (10:00hs)

Salta vs. Alto Valle (11:30hs)

Zona Ascenso

Semifinales

Entrerriana vs. Uruguay (16:00hs)

Mar Del Plata vs. Sanjuanina (17:30hs)

5to al 8vo puesto

Chile vs. Oeste (10:00hs)

Nordeste vs. Santiagueña (11:30hs)

semifinales Santa Fe Buenos Aires
Noticias relacionadas
gimnasia, por la victoria ante platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

defensa y justicia se jugara su clasificacion ante independiente rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

union sigue de cerca un duelo decisivo: barracas central se la juega ante huracan

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Donald Trump y Javier Milei

Milei y Trump compartirán el palco en el sorteo del Mundial 2026

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus