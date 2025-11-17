Santa Fe perdió pero avanzó a semifinales en San Juan

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby cayó ante Buenos Aires en San Juan pero igualmente clasificó a semifinales

Pese a la derrota ante URBA en el Campeonato Argentino Juvenil de rugby M17, Santa Fe jugará las semifinales.

El Campeonato Argentino Juvenil M17 comenzó con éxito en el San Juan Rugby Club, donde se vivió una jornada intensa y organizada por la Unión Argentina de Rugby que reunió a numerosas familias y público local. La competencia se desarrolló durante toda la jornada con ocho encuentros divididos en dos turnos, garantizando un ritmo constante y una logística eficiente. El representativo de Santa Fe cayó frente a URBA pero logró el pasaje a las semifinales.

Se llevaron a cabo los encuentros de la tercera jornada del certamen, la primer fecha que se jugó en formato Concentrado en San Juan. El próximo miércoles 19 de noviembre será la cuarta jornada del torneo dónde se desarrollarán las semifinales tanto de Zona Campeonato y Zona Ascenso para determinar a los finalistas del Argentino Juvenil que jugarán las instancias finales el domingo 23 del mismo mes en curso.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby sufrió una dura derrota frente a su par de la Unión de Rugby de Buenos Aires por 52 a 7 en el cierre de la primera jornada del concentrado en la provincia de San Juan. La escuadra santafesina se topó con un rival muy duro, que fue eficiente en todos los aspectos del juego. Los dirigidos por Gregorio Favre, consiguieron igualmente el pasaje a las semifinales.

La Unión Santafesina alistó a: Juan Boggero, Tobías Moreira y Leandro Lara; Juan Erbetta y Gastón Zenclusen; Santiago Carrizo, Santino Firmani y Nicolás Beltaco; Gonzalo Frutero y Joaquín Dechiara; Bautista Acevedo, Juan Dipp, Octavio Sarsotti, Nicolás Rizzi y Mateo Rolón. Luego ingresaron: Bautista Benítez, José Migueles, Federico Sieber, Benjamín Ruarte, Luciano Francon Ivo Hass, Thiago Allignani y Toe González Man.

En el certamen federal, Santa Fe había arrancado superando a Los Doguitos en Córdoba por 47 a 31, y el pasado fin de semana, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo fue impiadoso con la Unión del Alto Valle al doblegarlo por un expresivo 59 a 7. Ahora, en semifinales se medirá con el combinado de la Unión de Rugby de Rosario.

En la Zona Campeonato, los resultados fueron: Tucumán 38 - Salta 20, Córdoba 24 - Alto Valle 7, Rosario 34 - Cuyo 28 y URBA 52 - Santa Fe 14. Por su parte, en la Zona Ascenso, destacaron las victorias de Mar del Plata 25 - Uruguay 23, Sanjuanina 51 - Oeste 7, Chile 38 - Santiagueña 14 y Entre Ríos 27 - Nordeste 26.

Los cruces confirmados para las semifinales del próximo miércoles son: URBA vs Tucumán y Rosario vs Santafesina en la Zona Campeonato; y Entrerriana vs Uruguay y Sanjuanina vs Mar del Plata en la Zona Ascenso.

Concentrado Juvenil San Juan (miércoles 19 de noviembre)

Zona Campeonato

Semifinales

Buenos Aires vs. Tucumán (16:00hs)

Rosario vs. Santafesina (17:30hs)

5to al 8vo puesto

Cordobesa vs. Cuyo (10:00hs)

Salta vs. Alto Valle (11:30hs)

Zona Ascenso

Semifinales

Entrerriana vs. Uruguay (16:00hs)

Mar Del Plata vs. Sanjuanina (17:30hs)

5to al 8vo puesto

Chile vs. Oeste (10:00hs)

Nordeste vs. Santiagueña (11:30hs)