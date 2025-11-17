Uno Santa Fe | Ovación | Clausura femenino

Clausura Femenino: República del Oeste quedó a un triunfo de ser campeón

República del Oeste le ganó a Alma Juniors por 48-42, como local, y quedó a un paso del título en el Clausura Femenino.

17 de noviembre 2025 · 08:18hs
Clausura Femenino: República del Oeste quedó a un triunfo de ser campeón

República del Oeste (1) superó a Alma Juniors (0) por 48 a 42, en un partido que se definió en los minutos finales, a pesar del dominio de las anfitrionas. La revancha se jugará el 30 de noviembre en el gimnasio Enzo Scocco.

REPÚBLICA 48: Julia García 5, Irina Aballay 12, Camila Folmer 6, Sofía García 3, Maite Orbelli 1 (FI) Joaquina Bonneau 0, Cintia Ramos 0, Brisa Gigena 0, Sol Tosetto 4, Martina Orbelli 9, Emilia Brodsky 0, Martina Spies 6. DT: Carlos Baldi.

ALMA JUNIORS 42: Malena Baum 0, Ximena Casse 1, Sabrina Mottier 3, Mía Andereggen 2, Sofía Descalzo 3 (FI) Eugenia Freyre 2, Catalina Huber 0, Jazmín Mottier 3, Virginia Ruiz 5, Julia Gaggiamo 8, Milagros Muller 11, Magdalena Brega 0. DT: Sebastián Gaztambide.

Parciales: 19-7, 30-16 y 36-30.

Árbitros: José Rodríguez, Agustín Kinsvater y Abril Robledo Mas.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Clausura femenino República del Oeste Alma Juniors
