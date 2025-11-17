Clausura Femenino: República del Oeste quedó a un triunfo de ser campeón

República del Oeste le ganó a Alma Juniors por 48-42, como local, y quedó a un paso del título en el Clausura Femenino.

República del Oeste (1) superó a Alma Juniors (0) por 48 a 42, en un partido que se definió en los minutos finales, a pesar del dominio de las anfitrionas. La revancha se jugará el 30 de noviembre en el gimnasio Enzo Scocco.