República del Oeste (1) superó a Alma Juniors (0) por 48 a 42, en un partido que se definió en los minutos finales, a pesar del dominio de las anfitrionas. La revancha se jugará el 30 de noviembre en el gimnasio Enzo Scocco.
Clausura Femenino: República del Oeste quedó a un triunfo de ser campeón
República del Oeste le ganó a Alma Juniors por 48-42, como local, y quedó a un paso del título en el Clausura Femenino.
Por Ovación
Síntesis República del Oeste vs Alma Juniors
REPÚBLICA 48: Julia García 5, Irina Aballay 12, Camila Folmer 6, Sofía García 3, Maite Orbelli 1 (FI) Joaquina Bonneau 0, Cintia Ramos 0, Brisa Gigena 0, Sol Tosetto 4, Martina Orbelli 9, Emilia Brodsky 0, Martina Spies 6. DT: Carlos Baldi.
ALMA JUNIORS 42: Malena Baum 0, Ximena Casse 1, Sabrina Mottier 3, Mía Andereggen 2, Sofía Descalzo 3 (FI) Eugenia Freyre 2, Catalina Huber 0, Jazmín Mottier 3, Virginia Ruiz 5, Julia Gaggiamo 8, Milagros Muller 11, Magdalena Brega 0. DT: Sebastián Gaztambide.
Parciales: 19-7, 30-16 y 36-30.
Árbitros: José Rodríguez, Agustín Kinsvater y Abril Robledo Mas.
Cancha: Malvinas Argentinas.