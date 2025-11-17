El campeón del Apertura del Torneo Promocional superó a Alianza en el desempate mientras que Unión y Progreso dejó en el camino como visitante a Atlético Arroyo Leyes.
Torneo Promocional: Kimberley y Unión y Progreso armaron la final
Kimberley le ganó como local a Alianza por 63-59, mientras que Unión y Progreso superó de visitante a Atlético Arroyo Leyes por 76-62.
Por Ovación
17 de noviembre 2025 · 08:13hs
Al igual que en el Torneo Clausura 2024, un año después volverán a dirimir el título del segundo certamen Promocional de la temporada, Kimberley (octava final seguida) y Unión y Progreso.
TORNEO PROMOCIONAL - SEMIFINALES - JUEGO 3
Domingo 16 de noviembre
Kimberley 63 (Lucas Widder 12) - Alianza 59 (José Almada 21)
Atlético Arroyo Leyes 62 (Juan Forastieri 22) - Unión y Progreso 76 (Mauro Salvatelli 17)
Colón (SF) 83 (Ignacio Lazaro 17) - Santa Rosa 51 (Iván Falbo 12) (Puesto 7)
Fuente: ASB