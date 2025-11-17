Uno Santa Fe | Ovación | Kimberley

Torneo Promocional: Kimberley y Unión y Progreso armaron la final

Kimberley le ganó como local a Alianza por 63-59, mientras que Unión y Progreso superó de visitante a Atlético Arroyo Leyes por 76-62.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 08:13hs
Torneo Promocional: Kimberley y Unión y Progreso armaron la final

El campeón del Apertura del Torneo Promocional superó a Alianza en el desempate mientras que Unión y Progreso dejó en el camino como visitante a Atlético Arroyo Leyes.

Al igual que en el Torneo Clausura 2024, un año después volverán a dirimir el título del segundo certamen Promocional de la temporada, Kimberley (octava final seguida) y Unión y Progreso.

TORNEO PROMOCIONAL - SEMIFINALES - JUEGO 3

Domingo 16 de noviembre

Kimberley 63 (Lucas Widder 12) - Alianza 59 (José Almada 21)

Atlético Arroyo Leyes 62 (Juan Forastieri 22) - Unión y Progreso 76 (Mauro Salvatelli 17)

Colón (SF) 83 (Ignacio Lazaro 17) - Santa Rosa 51 (Iván Falbo 12) (Puesto 7)

Fuente: ASB

Kimberley Unión y Progreso Promocional
Noticias relacionadas
defensa y justicia se jugara su clasificacion ante independiente rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

union sigue de cerca un duelo decisivo: barracas central se la juega ante huracan

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Donald Trump y Javier Milei

Milei y Trump compartirán el palco en el sorteo del Mundial 2026

Pep Guardiola descartó volver a Barcelona, ya sea como DT o como presidente.

Guardiola descartó volver a Barcelona y negó la posibilidad de ser su presidente

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus