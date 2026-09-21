Los jóvenes y el freestyle fueron protagonistas en la explanada del Concejo Municipal

Más de 45 artistas locales participaron de las batallas de esta disciplina que pone en juego la improvisación y la creatividad. También hubo shows en vivo y participación de emprendedores.

El viernes pasado, en la previa de la llegada de la primavera , la Explanada del Concejo Municipal de Santa Fe fue escenario de batallas y shows en vivo de freestyle , una disciplina artística que se caracteriza por la improvisación de rimas y versos en el momento, sin preparación previa, sobre una base musical.

La propuesta surgió a partir de un encuentro del presidente del Concejo Municipal , Sergio “Checho” Basile, con Benjamín Yasuck y Jeremías Homega, de SAUNA RECORD , un espacio de producción musical dedicado a este género. En esa oportunidad, los artistas plantearon la falta de espacios de acceso público para acercar el arte que realizan a los vecinos de la ciudad.

“Sabemos que la explanada es un lugar de encuentro, de participación; en este caso, de los jóvenes que tienen mucho por decir y muchas inquietudes, y usan el arte para expresarlas”, expresó Sergio “Checho” Basile.

El presidente del Concejo Municipal detalló que mantuvo reuniones previas con los organizadores “para poner a disposición todo lo que necesitaban para hacer esta actividad y acá está el resultado: los jóvenes siendo protagonistas. Les damos la voz y lo están disfrutando”, culminó.

Agradecidos

A su turno, Benjamín Yasuck agradeció al Concejo Municipal y a Checho Basile por “brindarnos el espacio y todo lo necesario para llevar a cabo este evento de jóvenes”.

“La verdad que es una linda propuesta para la cultura. Nos encanta poder llevar nuestro arte a la gente. No tenemos la posibilidad de cantar en vivo porque somos artistas emergentes, así que este tipo de eventos es súper positivo”, expresó.

Al comienzo de la jornada se llevaron adelante las batallas de freestyle, en las que más de 45 artistas participaron de distintas rondas de competencia y pusieron en el escenario toda su creatividad e improvisación.

Luego de las batallas, llegó el turno de los shows en vivo, con un ferviente público que arengó a los artistas. Al escenario subieron Joks, Gran Casaca, Young Speed, Hensel, César FTK, Jere Omega, Yasuck, Estilo Propio, Gael y Tckoy.

Durante la jornada, también se les dio la oportunidad a un grupo de emprendedores locales para que pudieran ofrecer sus productos en la explanada mientras se desarrollaba el evento.