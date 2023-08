Santa Fe Rugby buscará ser protagonista del Torneo del Interior

En la cuarta fecha visitará a Estudiantes en el parque Urquiza, y el 30, en el quinto capítulo, jugará ante el duro Córdoba Athlétic en condición de local. El 7 de octubre jugará con Los Tarcos en Tucumán, y el 21, recibirá a CURNE de Resistencia. En cuanto al formato, hay dos ventanas, el 9 de septiembre y el 14 de octubre, los primeros pasan a semifinales, el 2° y 3° de cada zona jugarán play off, mientras que el 4°, 5° y 6° terminan su participación. En el caso del 7° y 8°, jugarán con los equipos del Interior B por plazas para el año próximo.

Rugby2.jpg El back de Santa Fe Rugby es duda para ser elemento titular en el partido frente a Urú Curé del próximo sábado 26. Gentileza Mariana Diburzi

"Estamos bien, con las expectativas altas, queriendo pasar rápido la página de cómo se terminó el Regional y viendo que es una buena oportunidad para competir y ser competitivos, y terminar lo más alto posible, y ojalá que pudiéndolo ganar" comenzó señalando Valentín Fernández. El talentoso back de Santa Fe Rugby fue claro al señalar que el objetivo es "ahora pelearlo hasta el final, y siempre es salir campeón, llegar lo más lejos posible. También pasarla bien, divertirnos, dentro de la cancha, y hacer lo que entrenamos".

El back del plantel superior le dijo a UNO Santa Fe que "se arranca con Urú Curé, que es un rival complicado, aunque en realidad son todos los equipos muy duros. El año pasado ya jugamos este torneo, y Urú Curé, siendo subcampeón de Córdoba debe ser duro, ya lo estamos estudiando, observando videos, pero sabiendo que no es un rival sencillo. No hay dudas que son todos muy competitivos".

"Hay regiones que tienen varios cupos, y otras muy pocos, y el que juega es el campeón. Por lo tanto, sí o sí son rivales muy complicados, muy duros, y ni hablar de los de Córdoba y los del norte. Con lo queda claro que son todos buenos equipos, duros, pero si nosotros estamos acá, es por algo, y creo que estamos a la altura" destacó Valentín que es duda para jugar frente a la Lechuza cordobesa.

Santa Fe Rugby terminó en la cuarta posición, pero su regularidad hacía pensar que podía terminar más arriba. "Nos dieron un poco de descanso a los jugadores, bajando las exigencias, relajando un poco, pasando página, no dejamos de entrenar nunca, pero si las intensidades. Nos enfocamos en darle expectativas a lo que se viene, ya jugamos el torneo, nos quedamos con las ganas porque sabíamos que estábamos para más. Hablamos y charlamos que ya había que dejar de lado lo pasado en las finales y enfocarnos en el Interior".

Rugby3.jpg El centro de la escuadra de Sauce Viejo destacó que hay que enfocarse en el Torneo del Interior, con rivales complicados. Gentileza Mariana Diburzi

"Es cierto que quedamos entre los cuatro mejores del TRL, el objetivo que nos planteamos a principios de año. Uno cuando está ahí quiere salir campeón lógicamente. Ojalá que nos acostumbremos a estar en estas instancias todos los años. Sabemos que clasifican cuatro y el campeón es uno solamente. Nos puede tocar como no, pero ojalá que podamos estar entre los mejores del torneo" expresó el talentoso integrante del plantel superior de la escuadra de Sauce Viejo.

A cerca de cómo se encuentra él en lo personal, Valen, sostuvo que "ahora estoy con una molestia en la rodilla, esa en la que tengo varias cirugías. En el partido con Duendes por el tercer puesto me doblé y estoy con dolor. Estoy con kinesiología, me estoy recuperando, no sé si podré jugar con Urú Curé, pero en caso de no poder hacerlo quiero recuperarme para afrontar los partidos que hay que jugar después por este lindo torneo que es el Interior".