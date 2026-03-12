Los gestos de Riquelme en el palco tras el empate de Boca que encendieron rumores

El presidente de Boca Juniors fue captado una hora después del 1-1 con San Lorenzo gesticulando y debatiendo con su círculo cercano en el palco.

El empate 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo dejó un clima cargado en la Bombonera. Con el estadio ya vacío y una hora después del pitazo final, Juan Román Riquelme permaneció en su palco conversando de manera efusiva con su círculo de confianza , en una escena que rápidamente alimentó especulaciones sobre el momento futbolístico del equipo.

Las cámaras captaron al presidente xeneize gesticulando con intensidad mientras intercambiaba opiniones con algunos de sus colaboradores, en un contexto en el que el equipo volvió a dejar puntos en casa y el entrenador Claudio Úbeda fue despedido con silbidos por parte de los hinchas.

Una charla cargada de gestos

Habitualmente reservado respecto de su exposición pública durante los partidos, Riquelme suele evitar mostrarse en situaciones que puedan generar interpretaciones externas. Sin embargo, esta vez la escena fue distinta.

Con las luces del palco encendidas y sin público en las tribunas, el máximo dirigente del club permaneció dialogando con su entorno. Sus movimientos de brazos y señalamientos hacia distintos sectores del campo parecieron reflejar un análisis del desarrollo del partido, posiblemente vinculado a decisiones tácticas o movimientos del equipo dentro del campo.

Durante el encuentro había estado acompañado por Mariano Herrón, mientras que en la conversación posterior también se pudo observar la presencia de Walter Pico, uno de los colaboradores habituales dentro del esquema futbolístico del club.

Un entorno de confianza

En el palco presidencial suelen ubicarse algunas de las personas más cercanas al dirigente, tanto desde lo personal como desde lo deportivo. Entre ellos aparecen su hermano Cristian Riquelme y varios entrenadores vinculados a las divisiones formativas del club, como Blas Giunta o Pablo Ledesma, todos integrantes del círculo que suele participar en las discusiones futbolísticas del proyecto institucional.

Un empate que dejó ruido

Más allá de la imagen captada tras el partido, el contexto deportivo explica buena parte del clima que se vivió en la Bombonera. Boca mostró momentos de buen funcionamiento ante San Lorenzo, pero no logró capitalizar sus chances y terminó sumando su cuarto empate consecutivo como local.

El resultado volvió a tensionar la relación entre el equipo y el público, que despidió con silbidos al entrenador Claudio Úbeda. En ese escenario, la escena de Riquelme debatiendo con gestos marcados en su palco terminó alimentando la incertidumbre sobre el futuro inmediato del cuerpo técnico.