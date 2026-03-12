Uno Santa Fe | Ovación | Boca Juniors

Los gestos de Riquelme en el palco tras el empate de Boca que encendieron rumores

El presidente de Boca Juniors fue captado una hora después del 1-1 con San Lorenzo gesticulando y debatiendo con su círculo cercano en el palco.

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 12:43hs
Los gestos de Riquelme en el palco tras el empate de Boca que encendieron rumores

El empate 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo dejó un clima cargado en la Bombonera. Con el estadio ya vacío y una hora después del pitazo final, Juan Román Riquelme permaneció en su palco conversando de manera efusiva con su círculo de confianza, en una escena que rápidamente alimentó especulaciones sobre el momento futbolístico del equipo.

Las cámaras captaron al presidente xeneize gesticulando con intensidad mientras intercambiaba opiniones con algunos de sus colaboradores, en un contexto en el que el equipo volvió a dejar puntos en casa y el entrenador Claudio Úbeda fue despedido con silbidos por parte de los hinchas.

Una charla cargada de gestos

Habitualmente reservado respecto de su exposición pública durante los partidos, Riquelme suele evitar mostrarse en situaciones que puedan generar interpretaciones externas. Sin embargo, esta vez la escena fue distinta.

Con las luces del palco encendidas y sin público en las tribunas, el máximo dirigente del club permaneció dialogando con su entorno. Sus movimientos de brazos y señalamientos hacia distintos sectores del campo parecieron reflejar un análisis del desarrollo del partido, posiblemente vinculado a decisiones tácticas o movimientos del equipo dentro del campo.

Durante el encuentro había estado acompañado por Mariano Herrón, mientras que en la conversación posterior también se pudo observar la presencia de Walter Pico, uno de los colaboradores habituales dentro del esquema futbolístico del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2031920805639250229?s=20&partner=&hide_thread=false

Un entorno de confianza

En el palco presidencial suelen ubicarse algunas de las personas más cercanas al dirigente, tanto desde lo personal como desde lo deportivo. Entre ellos aparecen su hermano Cristian Riquelme y varios entrenadores vinculados a las divisiones formativas del club, como Blas Giunta o Pablo Ledesma, todos integrantes del círculo que suele participar en las discusiones futbolísticas del proyecto institucional.

Un empate que dejó ruido

Más allá de la imagen captada tras el partido, el contexto deportivo explica buena parte del clima que se vivió en la Bombonera. Boca mostró momentos de buen funcionamiento ante San Lorenzo, pero no logró capitalizar sus chances y terminó sumando su cuarto empate consecutivo como local.

El resultado volvió a tensionar la relación entre el equipo y el público, que despidió con silbidos al entrenador Claudio Úbeda. En ese escenario, la escena de Riquelme debatiendo con gestos marcados en su palco terminó alimentando la incertidumbre sobre el futuro inmediato del cuerpo técnico.

Boca Juniors Juan Román Riquelme San Lorenzo
Noticias relacionadas
monllor palpito el duelo ante colon: es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

la asb definio que las pelotas ch1 seran las oficiales

La ASB definió que las pelotas CH1 serán las oficiales

tapia rompio el silencio tras declarar: la afa actuo dentro de la legalidad

Tapia rompió el silencio tras declarar: "La AFA actuó dentro de la legalidad"

franco colapinto mira al gp de china con optimismo: es una oportunidad

Franco Colapinto mira al GP de China con optimismo: "Es una oportunidad"

Lo último

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Último Momento
La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo"

La ASB definió que las pelotas CH1 serán las oficiales

La ASB definió que las pelotas CH1 serán las oficiales

Ovación
Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe