Franco Colapinto mira al GP de China con optimismo: "Es una oportunidad"

El piloto argentino de Alpine ya se encuentra en Shanghái para la segunda fecha de la Fórmula 1. Colapinto destacó el desafío técnico del circuito chino.

12 de marzo 2026 · 13:33hs
Tras su estreno en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto ya se enfoca en el Gran Premio de China, segunda escala del calendario. El piloto argentino de Alpine llega a Shanghái con la premisa de capitalizar la experiencia acumulada en Australia y dar un nuevo paso en su proceso de adaptación a la categoría.

El corredor de Pilar, de 22 años, dejó en claro que encara el desafío con una mentalidad positiva. “Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla”, expresó al anticipar lo que será su primer contacto competitivo con el exigente trazado asiático.

Un circuito técnico y desafiante para Colapinto

El Circuito Internacional de Shanghái representa un reto particular para los pilotos, especialmente para aquellos que lo transitan por primera vez en un fin de semana oficial de Fórmula 1. Sus largas curvas, combinadas con sectores de distintas velocidades, demandan precisión en la puesta a punto y una rápida adaptación al monoplaza.

Colapinto reconoció que la clave estará en encontrar ritmo desde los primeros giros del fin de semana. “Todo es nuevo para mí acá. Es importante adaptarse rápido al coche y aprender rápido”, explicó el piloto argentino. En su análisis técnico del circuito, también destacó las particularidades del trazado: “Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil”. Además, la fecha tendrá formato sprint, lo que reduce los tiempos de preparación y obliga a los equipos a ser más precisos en cada sesión.

Balance del debut en Australia

El piloto de Alpine inició la temporada con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia, una carrera marcada por varios incidentes y abandonos. Más allá del resultado final, Colapinto valoró el hecho de que ambos autos del equipo completaran la competencia.

Su compañero Pierre Gasly finalizó décimo y sumó el primer punto para la escudería francesa, algo que el argentino consideró un dato alentador dentro del inicio de campeonato.

Al analizar el rendimiento general de la parrilla en las primeras carreras del año, Colapinto remarcó la dificultad para encontrar regularidad. “Es algo que nadie tiene todavía. Podés hacer una muy buena salida y en la siguiente cometer el peor error de tu vida”, reflexionó.

La maniobra que evitó un choque en Melbourne

Uno de los momentos más comentados del Gran Premio de Australia fue la maniobra en la largada donde Colapinto evitó un fuerte contacto con el neozelandés Liam Lawson, piloto de Red Bull.

El argentino reaccionó con rapidez para esquivar el incidente en los primeros metros de carrera, una acción que destacó por sus reflejos. “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, simplemente te sale de forma natural”, explicó sobre aquella maniobra. Sin embargo, el propio piloto admitió que la situación fue extremadamente ajustada. “Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento puede terminar sucediendo”, agregó.

Cronograma del GP de China (hora argentina)

Viernes

  • Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30
  • Clasificación sprint: 04.30 a 05.14

Sábado

  • Carrera sprint: 00.00 a 01.00
  • Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo

  • Carrera: 04.00.
