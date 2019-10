Santa Fe Rugby cayó en Resistencia

En otro de los cotejos correspondientes a los octavos de final del Torneo del Interior B que organiza la Unión Argentina de Rugby se registró la derrota de Santa Fe Rugby. Fue por 29 a 11, ante CURNE de Resistencia, en la provincia del Chaco, y con el arbitraje del rosarino Damián Schneider.

En los otros cruces de esta instancia del certamen nacional, en Grandfield, Old Resian de Rosario le ganó a Liceo de Mendoza por 43 a 35, mientras que en los Boulevares, Palermo Bajo de Córdoba superó ajustadamente a La Tablada de Córdoba por 27 a 25.

En el vecino Uruguay, El Trébol de Paysandú derrotó a Comercial de Mar del Plata por 36 a 19, en tanto, en Montevideo, Old Christians venció a Old Lions de Santiago del Estero, con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso por 23 a 14.

En San Miguel de Tucumán, Universitario de dicha provincia norteña se impuso a San Ignacio de Mar del Plata por 23 a 21, como señalamos, CRAI derrotó a Los Tordos de Mendoza 35 a 27, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca a Huirapuca de Tucumán por un ajustado 20 a 19, y CURNE a Santa Fe Rugby Club 29 a 11.

Los cruces por los cuartos de final serán entre Old Resian de Rosario con Palermo Bajo de Córdoba, El Trébol de Paysandú con Old Christians de Montevideo, Universitario de Tucumán con CRAI y Sociedad Sportiva de Bahía Blanca con CURNE de Resistencia.

Síntesis

CURNE 29- Santa Fe Rugby 11

CURNE: José Moralew Martegani, Braian Paulone y Alejandro Luna; Marcelo Rébori y Sebastián Bonilla; Guido Grioni, Juan Cavana y Álvaro Biscay; Kalim Burlli y Juan Sánchez Castelán; Mateo Rafart, Guillermo Troiano, Juan Altamirano, Rodrigo Vera y Genaro Carrió. Entrenador: Alejandro Aguirre.

Santa Fe Rugby Club: Martín Roldan, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio y Fabián Frustragli; Tomás Longo, Guillermo Botta y Francisco De Biaggio; Nicolás De Biaggio y Ian Sbiza; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Gonzalo Galán, Nicolás Monasterolo y Tomás Kerz.

Cambios en CURNE:Alejandro Vasque x Luna, Juan Cruz Kees x Rebori,, Nicolás Bancalari x Vera, Bernaola x Biscay Zisuela x Morales Martegani, Franco Ponce x Zisuela, Agustín Frigero x Troiano y Vicente Loberta x Burlli.

Cambios en SFRC: Lucas Caputto x Longo, Franco Giandoménico x Roldán, Exequiel Milesi x Del Pazo, Franco Tosello x Santiago De Biaggio, Lucas Fertonani x Kerz, Santiago Quirelli x Nicolás De Biaggio.

Primer tiempo: 2' try de Burlli y conversión de Carrió (C), 10' try de Burlli (C), 30' penal de Kerz (SF), 40' penal de Kerz (SF), y 42' try de A. Biscay y conversión de Carrió (C).

Segundo tiempo: 11' try de F. De Biaggio (SF), 16' penal de Carrió (C), y 41' try de Grioni y conversión de Carrió (C).

Amonestados: Pt: 39' A. Luna (C). St: 8' R. Vera (C), 25' Grioni (C), y 40' Quirelli (SF).