Santa Fe Rugby debuta como local en el Torneo del Interior A

Por la 1° fecha del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina, Santa Fe Rugby recibirá en Sauce Viejo a Córdoba Athletic

Santa Fe Rugby viene de ganar por el Regional en el debut y ahora recibirá a Córdoba Athletic.

Este sábado 28 de marzo comienza el Torneo del Interior Copa Zurich, con la disputa de la primera fecha del 23° TDI A y las reválidas del 20° TDI B. El torneo más federal del país, que tuvo su lanzamiento a principios de mes en Rosario, vuelve a la acción tras lo que fueron las históricas consagraciones de Marista RC por primera vez en la categoría A, y de Tucumán Rugby en el B.

Santa Fe Rugby Club será el único elenco de la Unión Santafesina de Rugby que afrontará el Torneo del Interior que organiza la UAR. La escuadra conducida por Ignacio Carballo hará su debut en la competencia federal frente a Córdoba Athletic, a partir de las 16, en Sauce Viejo, y bajo el arbitraje de Leandro Peker de la Unión de Rugby de Misiones. Los Tricolores arrancaron con el pie derecho la temporada, ya que vienen de imponerse en la primera fecha del Regional del Litoral al ascendido Universitario de Rosario por 45 a 20.

El múltiple campeón santafesino presentará la siguiente alineacion ante el representante de la Unión Cordobesa de Rugby: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta; Agustín Trossero, Tomás Longo y Manuel Iturraspe; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Augusto Basso. Como suplentes estarán a disposición: Andoni Alzugaray, Manuel Cataudela, Federico Cescut, Gerónimo Paya, Lucas Fertonani, Santiago Gorla y Lautaro Valentinuzzi.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998, y desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

Programación 1° fecha Torneo del Interior A

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista RC (Referee: Tomás Ninci – Córdoba)

Tucumán Rugby vs. Mendoza RC (Referee: Agustín Altabe – Córdoba)

Estudiantes de Paraná vs. Tala RC (Referee: Juan Zubieta – URNE)

Urú Curé vs. CURNE (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe)

Universitario de Córdoba vs. Jockey Club de Rosario (Referee: Gastón Roge – Mar del Plata)

Santa Fe Rugby vs. Córdoba Athletic (Referee: Leandro Peker – Misiones)

Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC (Referee: Tomás Bertazza – URBA)

Old Resian vs. La Tablada (Referee: Francisco Tausch – URBA)