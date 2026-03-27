Uno Santa Fe | Ovación | Torneo

Santa Fe Rugby debuta como local en el Torneo del Interior A

Por la 1° fecha del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina, Santa Fe Rugby recibirá en Sauce Viejo a Córdoba Athletic

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 09:53hs
Santa Fe Rugby viene de ganar por el Regional en el debut y ahora recibirá a Córdoba Athletic.

foto gentileza Franco Perego.

Santa Fe Rugby viene de ganar por el Regional en el debut y ahora recibirá a Córdoba Athletic.

Este sábado 28 de marzo comienza el Torneo del Interior Copa Zurich, con la disputa de la primera fecha del 23° TDI A y las reválidas del 20° TDI B. El torneo más federal del país, que tuvo su lanzamiento a principios de mes en Rosario, vuelve a la acción tras lo que fueron las históricas consagraciones de Marista RC por primera vez en la categoría A, y de Tucumán Rugby en el B.

Kick Off para el certamen organizado por la UAR

Santa Fe Rugby Club será el único elenco de la Unión Santafesina de Rugby que afrontará el Torneo del Interior que organiza la UAR. La escuadra conducida por Ignacio Carballo hará su debut en la competencia federal frente a Córdoba Athletic, a partir de las 16, en Sauce Viejo, y bajo el arbitraje de Leandro Peker de la Unión de Rugby de Misiones. Los Tricolores arrancaron con el pie derecho la temporada, ya que vienen de imponerse en la primera fecha del Regional del Litoral al ascendido Universitario de Rosario por 45 a 20.

El múltiple campeón santafesino presentará la siguiente alineacion ante el representante de la Unión Cordobesa de Rugby: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta; Agustín Trossero, Tomás Longo y Manuel Iturraspe; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Augusto Basso. Como suplentes estarán a disposición: Andoni Alzugaray, Manuel Cataudela, Federico Cescut, Gerónimo Paya, Lucas Fertonani, Santiago Gorla y Lautaro Valentinuzzi.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998, y desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

Programación 1° fecha Torneo del Interior A

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista RC (Referee: Tomás Ninci – Córdoba)

Tucumán Rugby vs. Mendoza RC (Referee: Agustín Altabe – Córdoba)

Estudiantes de Paraná vs. Tala RC (Referee: Juan Zubieta – URNE)

Urú Curé vs. CURNE (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe)

Universitario de Córdoba vs. Jockey Club de Rosario (Referee: Gastón Roge – Mar del Plata)

Santa Fe Rugby vs. Córdoba Athletic (Referee: Leandro Peker – Misiones)

Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC (Referee: Tomás Bertazza – URBA)

Old Resian vs. La Tablada (Referee: Francisco Tausch – URBA)

Torneo Santa Fe Rugby interior
Noticias relacionadas
Por la 2° fecha del Torneo Dos Orillas, Náutico El Quillá superó con absoluta claridad a Universitario por 5 a 0

Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Dos Orillas

CRAI viene de hacer una gira por Sudáfrica y recibirá a Duendes en la autopista.

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

En el auditorio del Banco Macro de Rosario, se lanzó el Torneo Regional del Litoral 2026.

Se realizó el lanzamiento del XXVI° Torneo Regional del Litoral en Rosario

Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Lo último

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Último Momento
Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más

"Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más"

Ovación
Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe