Santa Fe Rugby, con el objetivo de acceder a la final del Regional

"Jugar en el sintético es todo un desafío", expresó Valentín Fernández, back de Santa Fe Rugby, antes del choque con Duendes en una de las semis del Top 10 del Regional

Comenzó la cuenta regresiva para Santa Fe Rugby que el próximo sábado 7 de noviembre a las 17.45 frente a Duendes estará afrontando una de las semifinales del Top 10 del Regional del Litoral . El cotejo se concretará en Casa Capibaras, en el Hipódromo de Rosario, una superficie diferente a lo que los jugadores, de ambas escuadras, juegan a lo largo del año, por lo que se tratará de todo un desafío.

El conjunto conducido por Ignacio Carballo estuvo entrenando a fines de la semana pasada en el escenario de la semifinal para ajustar detalles, y este viernes por la tarde partirá hacia el sur provincial para jugar el cruce frente al verdulero rosarino. Uno de los jugadores más importantes de los Tricolores es Valentín Fernández, el inside que con 26 años, destacó que se trata de una superficie distinta y que será todo un desafío jugar el próximo sábado.

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El estudiantes de la carrera de kinesiología, manifestó que con Duendes se conocen mucho, que han cumplido con el equipo una etapa regular muy buena, y que es un partido para el cual se prepararon todo el año, por lo que las expectativas son buenas. En las dos oportunidades que Santa Fe Rugby y Duendes se enfrentaron en la actual temporada fueron favorables para los santafesinos.

El gran desafío de jugar en la cancha del Hipódromo

A cerca de las expectativas para el sábado próximo, Valentín Fernández, señaló que "la verdad es que estamos muy bien, nos venimos preparando durante todo el año para esta situación. Estos son partidos tan importantes, somos varios jugadores los que ya las hemos jugado varias veces, diría que la mayoría, por lo que hace que tengamos altas expectativas, y apuntamos a que nos vaya bien. Ojalá podamos competir de la mejor manera, creo que eso es lo más importante, y bueno, ojalá que haciendo las cosas bien y llegando de buena manera podamos ganar que es a lo que apuntamos".

El back de la escuadra de Sauce Viejo subrayó que jugar en el Hipódromo será un desafío para todos.

Las finales del Regional se disputarán en la cancha del Hipódromo de Rosario, que por la superficie es especial, y por ello, Santa Fe Rugby tuvo su entrenamiento en dicho escenario. El inside de la escuadra de Sauce Viejo expresó que "el viernes pasado entrenamos en el Hipódromo. Si bien este año tuvimos la posibilidad de jugar ahí, una de las primeras fechas contra GER, y años anteriores también lo hemos hecho, fuimos a entrenar para ver la cancha, para ver como está, y para adecuar los tapones para el partido".

En el mismo sentido le dijo a UNO Santa Fe que "es una cancha distinta, que claramente no estamos acostumbrados casi ninguno de los equipos, por lo que sí tiene su diferencia con una cancha normal, en cuanto al pique de la pelota, puede ser por ahí la superficie es distinta. Entonces es jugar por ahí en un lugar donde no estamos acostumbrados, con esto quiero decir que no es exactamente lo mismo que la cancha de césped natural, pero es un desafío y esperamos tener un buen desempeño".

En una buena temporada en lo personal, afirmó que el objetivo es clasificar a la final del Top 10.

El rival en semifinales será Duendes, el múltiple campeón litoraleño, sobre lo que Valentín afirmó que "con Duendes nos conocemos muy bien. Como mínimo jugamos dos veces al año, y aparte ellos son un equipo que la mayoría de los jugadores viene haciéndolo junto hace varios años, y ellos también nos conocen a nosotros. Después bueno, yo creo que la clave es que va a ser un partido en el que las formaciones fijas van a ser fundamentales, poder obtener pelotas de calidad, y podemos complicarlos a ellos será un poco la clave. Lo mismo que con el maul, por lo que creo que vamos a tener que ser efectivos en cada oportunidad que tengamos de pisar campo rival".

Una etapa regular positiva para los Tricolores

En relación a cómo fue la etapa regular para los Tricolores, el centro del elenco del Colo Carballo, manifestó que "la verdad es que fue muy positiva, no es fácil estar entre los cuatro mejores con un torneo tan pero tan competitivo y tan difícil. Creo que fuimos regulares durante el año, tuvimos nuestros momentos de que por ahí perdimos algunos encuentros con rivales que nos superaron, pero después la verdad es que fue muy positiva".

Valen resaltó que la clave del partido estará dado en las formaciones fijas.

Fernández resaltó que "nuestras fortalezas están en que somos un equipo con mucha dinámica, con paciencia, que cuando conecta y genera un juego de fases, somos peligrosos, y marcamos muchos puntos. En la mayoría de los partidos metemos muchos puntos, pero una de nuestras debilidades también por ahí es la defensa, en conjunto, y la que tenemos que desplegar en las formaciones fijas. Y bueno, creo que es un punto en el que tenemos que ajustar para poder competir bien y lograr quedarnos con la victoria".

Consultado acerca de cómo ha sido en lo personal la actual temporada rugbística, uno de los jugadores más experimentados del Santa recalcó que "la verdad es que fue un temporada muy positiva. El año pasado venía de jugar solamente la primera mitad del año. En esta temporada, si bien me perdí tres partidos del Regional, nada más, fue un año en el que pude mantener la regularidad y jugar la mayor cantidad de partidos, que es algo que buscaba".