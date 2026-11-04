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Cosmos FC tiene todo listo para el tradicional Torneo Talento 2026

El certamen, que se disputará del 5 al 8 de noviembre en el predio Cosmos Camp de Recreo, reunirá a casi 3.000 niños y niñas de distintas regiones

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 18:26hs
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Se lanzó oficialmente la 16° edición del Torneo Talento 2026.

Se lanzó oficialmente la 16° edición del Torneo Talento 2026.

La edición 16 Torneo Infantil Talento 2026 organizado por Cosmos FC se convirtió con el paso del tiempo en un clásico esperado dentro del calendario del fútbol infantil de la provincia de Santa Fe. Desde este jueves hasta el próximo domingo, el predio Cosmos Camp de Recreo, se llenará de color y emoción con la presencia de casi 150 elencos de diferentes localidades de nuestra provincia y la región.

Se viene el Torneo Talento 2026 de Cosmos

Asoma la gran fiesta del fútbol infantil con la disputa de la edición 16 del Torneo Talento el cual cuenta con la organización de Cosmos Fútbol Club, entidad de nuestra Liga Santafesina de Fútbol, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, con el desarrollo en lo deportivo, pero también en materia de infraestructura, todo producto del trabajo de su dirigencia, que no descansa nunca para que la institución brille en todos los frentes.

Gustavo Feroglio, presidente de Cosmos FC, destac&oacute; el crecimiento del torneo infantil.

Gustavo Feroglio, presidente de Cosmos FC, destacó el crecimiento del torneo infantil.

El Torneo Talento 2026 se disputará en cuatro jornadas consecutivas, desde este jueves 5 hasta el próximo domingo 8 de noviembre, con la participación de más de 150 equipos, con casi 3.000 jugadores, los cuales serán distribuidos en diez canchas, que le darán color a una propuesta deportiva que se ha convertido en un clásico, y que trasciende lo estrictamente deportivo.

En las instalaciones de Winsock, se realizó la presentación oficial del certamen, el cual fue encabezado por Gustavo Feroglio, presidente de Cosmos; el profesor Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol; el contador Omar Colombo, intendente de la ciudad de Recreo, como así también auspiciantes, jugadores, entrenadores, delegados, y cuerpos técnicos de instituciones que formarán parte del torneo.

El Torneo Talento 2026, que va por su edición 16, está reservado para las categorías 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015, quienes en el predio ubicado en Recreo vivirán cuatro jornadas a puro fútbol, diversión y camaradería, la que habitualmente y con mucho esmero entrega la gente de Cosmos FC.

Representantes de Uni&oacute;n y Col&oacute;n, junto al presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo.

Representantes de Unión y Colón, junto al presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo.

“Es gran satisfacción ver cómo el torneo sigue creciendo año tras año. Lo hacemos con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucha pasión. Queremos que cada chico que venga a jugar se lleve una experiencia inolvidable. Nos encanta poder recibir a tantos equipos en nuestro predio. Cada año buscamos mejorar en todos los aspectos, porque entendemos que el fútbol infantil merece el mejor escenario posible" agregó Feroglio.

Los organizadores destacaron el trabajo conjunto del club y el municipio de Recreo, ya que es clave para garantizar que cada detalle del evento esté cubierto. Señalaron que los campos de juego están en impecables condiciones, el césped luce de gran forma, y el crecimiento se debe al compromiso de todos los estamentos de la institución. Se busca que los chicos tengan una gran experiencia, y se trabajó para conseguirlo.

Según señalaron los responsables del Talento 2026, la entrada general tendrá un valor de 7.000 pesos. Se ha dispuesto de un operativo especial de tránsito en las inmediaciones para que no existan ningún tipo de inconvenientes. La presencia de más de 150 equipos refrenda el crecimiento y la importancia que tiene el certamen infantil del que todos se llevan siempre un grato recuerdo, y muchos amigos.

Cosmos Torneo Talento Recreo
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