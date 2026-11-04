Real Madrid venció a AEK Atenas y tiene puntaje ideal en la Champions

Real Madrid mantiene su puntaje ideal en la Champions League tras vencer 3-2 a AEK Atenas, mientras que Fenerbahçe quebró el invicto del Liverpool

Real Madrid mantiene su puntaje ideal en la Champions League tras vencer por 3 a 2 al AEK Atenas con un agónico golazo, mientras que el Fenerbahçe quebró el invicto del Liverpool con una remontada épica por idéntico marcador en Estambul.

En Grecia, el local golpeó primero con un remate al arco de Aboubakary Koïta, a pase de Luka Jovi, después de que Thibaut Courtois le atajara un disparo a Mijat Gacinovic.

El Madrid reaccionó: tras un gol anulado a Jude Bellingham, el propio inglés empató de taco a los 31 minutos, asistido por Marc Cucurella.

En el complemento, Lazaros Rota salvó en la línea un disparo de Cucurella tras una jugada de Kylian Mbappé y, pese al dominio merengue, Stavros Pilios volvió a adelantar al AEK tras un desborde de Koïta.

Los blancos respondieron rápido con un gol de Mbappé, a pase de Denzel Dumfries tras un filtro de Bellingham, y, cuando parecía que el empate sería definitivo, Federico Valverde selló el 3 a 2 definitivo con un potente misil desde fuera del área.

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En Turquía, Liverpool abrió la cuenta con el debut goleador de Trey Nyoni, pero Mason Greenwood igualó rápido para Fenerbahçe. En la segunda mitad, Alexander Isak puso el 2 a 1 con un cabezazo ante Ederson, pero el 'Canario' reaccionó: Archie Brown empató a 17 minutos del final y Vedat Muriqi decretó de cabeza el 3 a 2 final, lo que cortó el paso perfecto de los ingleses.