Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid venció a AEK Atenas y tiene puntaje ideal en la Champions

Real Madrid mantiene su puntaje ideal en la Champions League tras vencer 3-2 a AEK Atenas, mientras que Fenerbahçe quebró el invicto del Liverpool

4 de noviembre 2026 · 18:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Real Madrid venció a AEK Atenas y tiene puntaje ideal en la Champions

Real Madrid mantiene su puntaje ideal en la Champions League tras vencer por 3 a 2 al AEK Atenas con un agónico golazo, mientras que el Fenerbahçe quebró el invicto del Liverpool con una remontada épica por idéntico marcador en Estambul.

En Grecia, el local golpeó primero con un remate al arco de Aboubakary Koïta, a pase de Luka Jovi, después de que Thibaut Courtois le atajara un disparo a Mijat Gacinovic.

El Madrid reaccionó: tras un gol anulado a Jude Bellingham, el propio inglés empató de taco a los 31 minutos, asistido por Marc Cucurella.

En el complemento, Lazaros Rota salvó en la línea un disparo de Cucurella tras una jugada de Kylian Mbappé y, pese al dominio merengue, Stavros Pilios volvió a adelantar al AEK tras un desborde de Koïta.

Los blancos respondieron rápido con un gol de Mbappé, a pase de Denzel Dumfries tras un filtro de Bellingham, y, cuando parecía que el empate sería definitivo, Federico Valverde selló el 3 a 2 definitivo con un potente misil desde fuera del área.

Más de la jornada en la Champions League

En Turquía, Liverpool abrió la cuenta con el debut goleador de Trey Nyoni, pero Mason Greenwood igualó rápido para Fenerbahçe. En la segunda mitad, Alexander Isak puso el 2 a 1 con un cabezazo ante Ederson, pero el 'Canario' reaccionó: Archie Brown empató a 17 minutos del final y Vedat Muriqi decretó de cabeza el 3 a 2 final, lo que cortó el paso perfecto de los ingleses.

Real Madrid Champions League AEK Atenas
Noticias relacionadas
nico paz convirtio en la goleada de como ante lens en la champions league

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

veron dijo que no le gusta nada del futbol argentino y palpito la final de la libertadores

Verón dijo que no le gusta "nada" del fútbol argentino y palpitó la final de la Libertadores

Se lanzó oficialmente la 16° edición del Torneo Talento 2026.

Cosmos FC tiene todo listo para el tradicional Torneo Talento 2026

Valentín Fernández es uno de los jugadores más experimentados del plantel superior de Santa Fe Rugby.

Santa Fe Rugby, con el objetivo de acceder a la final del Regional

Lo último

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Último Momento
Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Aumento del boleto interurbano: los empresarios aseguran que el 11,57% es insuficiente y reclaman una nueva ley de emergencia

Aumento del boleto interurbano: los empresarios aseguran que el 11,57% es insuficiente y reclaman una nueva ley de emergencia

Verón dijo que no le gusta nada del fútbol argentino y palpitó la final de la Libertadores

Verón dijo que no le gusta "nada" del fútbol argentino y palpitó la final de la Libertadores

Ovación
La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90