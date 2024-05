Santa Fe Rugby ganó y es el único puntero del Regional

image.png Con este triunfo, la escuadra de Sauce Viejo quedó como único puntero del interuniones litoraleño.

Igualmente demostró un gran trabajo defensivo, un buen desempeño en el scrum, y un line out que se debe seguir mejorando, pero que con el ingreso de Lucas Caputto en el complemento logró mejorarlo. De los 35 puntos cosechados por los anfritiones, 17 fueron cosechados por el back Santiago Mendicino, quien comenzó jugando de wing, y por la salida de Borzone, pasó a ocupar la función de full back.

CRAI empató en Rosario

En el predio de Grantfield, ubicado en Mendoza y Wilde del sur provincial, CRAI se trajo un empate frente a Old Resian de Rosario 16 a 16 bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. En el primer tiempo, hubo dos penales de Guido Candini para los anfitriones, mientras que Facundo Beltramino hizo uno para los Gitanos, por lo que los conducidos por Gastón Conde se fueron al descanso ganando por 6 a 3. En el segundo tiempo, para los santafesinos hubo un try de Luciano Simino más una conversión y dos penales de Beltramino, en tanto, para los tricolores hubo un ensayo de Mateo Senor más una conversión y un penal de Guido Candini.

image.png En la próxima fecha visitará a Uni de Rosario, y luego llegará el clásico ante CRAI.

En el cotejo que cerró la fecha, en barrio Las Delicias del sur provincial, Estudiantes dio la sorpresa al imponerse a Duendes de Rosario por 32 a 18 con el referato del santafesino Emilio Traverso. En Fisherton, Jockey de Rosario venció a Universitario de Rosario por 45 a 28. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 22, CRAI 19, Jockey de Rosario 20, Estudiantes 17, Duendes 15, Gimnasia y Esgrima y Old Resian 13, Paraná Rowing 10, y Universitario de Rosario 9. En la próxima fecha jugarán Estudiantes con Gimnasia y Esgrima, Paraná Rowing con Duendes, CRAI con Jockey de Rosario y Universitario de Rosario con Santa Fe Rugby, quedando libre Old Resian.

Los otros niveles del Regional

En Segunda División, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson logró vencer a Logaritmo 18 a 17, y Alma Juniors de Esperanza a Los Pampas de Rufino 33 a 10. En Fisherton, Caranchos le cortó la racha a Jockey de Venado Tuerto y lo doblegó por 15 a 10, mientras que en Sauce Montrull, Tilcara de Paraná se impuso a Provincial de Rosario 42 a 24. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey (VT) 31, CRAR de Rafaela 23, Provincial 20, Tilcara 19, Caranchos 16, Logaritmo 12, Alma Juniors 11, La Salle Jobson 9, y Los Pampas de Rufino 2. En la próxima fecha jugarán Pampas con Tilcara, Logaritmo con Alma Juniors, Provincial con Caranchos y Jockey (VT) con CRAR.

image.png Pese al esfuerzo, Rowing no pudo ante un rival que sin lucir logró ganar con autoridad.

En Tercera División, en el parque Belgrano, Universitario de Santa Fe derrotó de visitante a Querandí 31 a 16, y en Santo Tomé, Cha Roga hizo lo propio con Gimnasia de Pergamino 21 a 14. Por su parte, Regatas & Belgrano de San Nicolás venció a CUCU por 24 a 19. Las posiciones quedaron así: Universitario de Santa Fe 12, Cha Roga y Gimnasia 9, Brown de San Vicente y Regatas & Belgrano 5, CUCU 3 y Querandí 0. La próxima fecha tendrá estos cruces: CUCU con Querandí RC, Universitario de Santa Fe con Cha Roga, y Gimnasia de Pergamino con Brown de San Vicente.

Síntesis:

Santa Fe Rugby Club 35- Paraná Rowing 19

Santa Fe Rugby Club: Tomás Derito, Joaquín Sabater y Francisco Duranda; Fabián Frustagli y Agustín Trossero; Franco Peloso, Augusto Gorla y Tomás Longo; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Santiago Mendicino, Santiago Gorla, Francisco Eleuteri, Manuel Borzone y Dalmiro Borzone. Luego ingresaron: Manuel Cataudela, José Milesi, Lucas Caputto, Lucas Fertonani, Valentín Fernández y Ramiro Giménez Melo. Entrenador: Pedro Benet.

Paraná Rowing: Ignacio Oldani, Juan Lucas Lerena y Rubén Segovia; Franco Pistrilli y Tomás Acosta Cis; Andrés Agasse, Martín Chiappesoni y Agustín Reding; Lisandro Gallardo y Beltán Camet; Juan Cruz Ledesma, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Juan Diego Grippo y Franco Zatti. Luego ingresaron: Agustín Acosta, Cipriano Cislaghi, Valentín Gómez, Facundo Taboada, Francisco Cavenaghi, Franco Osuna, Ramiro Schalpeter y Facundo Buet. Entrenadores. Francisco Nin y Pablo Martegani.

Primer tiempo: 5´ try y conversión de Santiago Mendicino, 21´ try penal (R), 26´ try Ramiro Giménez Melo, 45´ penal Santiago Mendicino.

Segundo tiempo: 8´ try Frustagli convertido por Mendicino, 15´ try Juan Ignacio Oldani convertido por Ramiro Schalpeter, 28´ try Santiago Mendicino convertido por Lucas Fertonani, 33´ try Juan Lerena, 38´ penal Lucas Fertonani.

Tarjetas amarillas: Rubén Segovia y Andrés Agasse (R).

Referee: Juan Vega (Rosario)

Cancha: Santa Fe RC

Reserva: Santa Fe RC 21- Rowing 0