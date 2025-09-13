En una emotiva y especial edición del clásico, en Sauce Viejo, y por la fecha 15 del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby superó a CRAI por 20 a 15

En Sauce Viejo, hubo clásico entre Santa Fe Rugby y CRAI, que se terminó llevando el local por 20 a 15.

En un emotivo, vibrante, y con un final electrizante, Santa Fe Rugby se quedó con el clásico del rugby santafesino al vencer a CRAI por 20 a 15 en Sauce Viejo, ante un muy buen marco de público y con el correcto arbitraje de Fernando De Feo. Esta nueva versión del derby fue muy especial, y por eso, antes del kick off, se realizó un sentido homenaje a Salvador Passadore, y Jerónimo Fernández Bobbio, dos jóvenes rugbiers que fallecieron recientemente.

Sus familiares directos participaron del intercambio de camisetas, con presencia de los presidentes de Santa Fe Rugby, Rodolfo Benavídez, y de CRAI, Julio Tejerina (h). Lógicamente que la emoción y las lágrimas se adueño de todos los presentes en el impecable campo de juego del conjunto anfitrión.

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Tras ese comienzo emocionante por los homenajes a Fernández Bobbio y Passadore, los anfitriones no tardaron demasiado en conseguir abrir el marcador con un try del maul que terminó apoyando Guillermo Botta. Luego de eso, CRAI se adueñó de la pelota, y en el primer ataque fue Manuel Bernstein el que marcó un ensayo que dejó las cosas 7 a 5.

Pasados los veinte minutos, en un contexto de marcado equilibrio, el local recibió dos tarjetas amarillas, primero fue Alzugaray, y seguidamente el capitán Quirelli, aunque la visita no supo aprovecharlo. Al cabo del primer tiempo, la visita también recibió un sin bin, que dejó a los Gitanos con diez en cancha. Eso no cambió en nada el desarrollo de un clásico que fue muy especial, en el que se cometieron muchos penales, pero que se desarrolló en un clima de mucho respeto por lo que ambas instituciones estaban pasando.

image Fue el segundo clásico que ganaron los Tricolores en la temporada, ya que en la primera rueda ganaron en la autopista.

En el complemento, las acciones siguieron siendo parejas pero sin muchas situaciones ofensivas claras, aunque claro que hubo un fuerte trabajo de las defensas. La visita volvió a tener un jugador menos, por una amarilla pero en esta oportunidad los dirigidos por Pedro Benet no lo supieron aprovechar. El que supo lograr quebrar la defensa local fue Iñaki Carreras que sumado a la conversión de la Mona Beltramino le permitió a CRAI pasar al frente en el marcador por 12 a 10.

En un pasaje con muchas infracciones por parte de los tricolores, fue la visita que la no pudo aprovechar dos oportunidades que desperdició el full back, una complicada por su perfil, y en la otra, pegó en el poste y se fue afuera. A siete minutos del final, un penal de la visita en el scrum le permitió a Tomás Kerz con un kick muy bien ejecutado marcar y pasar a ganar 13 a 12.

Cuando parecía que se lo llevaba el dueño de casa, a poco del final, llegó la conversión de Beltramino para dejar las cosas 15 a 13. En el final llegó el try de Agustín Trossero y con la conversión de Kerz le permitió a los de Sauce Viejo un triunfo muy importante, ya que no solamente se adjdudicó el clásico, sino que también sigue con el foco puesto en clasificar a semifinales.

image Esta nueva edición del clásico del rugby local fue emocionante, y se rindió homenaje a Salvador Passadore y Jerónimo Fernández Bobbio.

Más detalles del Top 9 litoraleño

Por su parte, en el Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná venció al Paraná Rowing Club por 34 a 11, y en el Parque de la Independencia, Jockey Club de Rosario derrotó a Gimnasia y Esgrima por 25 a 13. Además, Duendes de Rosario le ganó a Jockey Club de Venado Tuerto por 68 a 17.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club (R) 59; Estudiantes de Paraná 51, Duendes 43; Gimnasia y Esgrima 37, Santa Fe Rugby 36, Paraná Rowing y Old Resian 30; CRAI 24 y Jockey Club de Venado Tuerto 4.

En la próxima fecha a disputarse el 4 de octubre jugarán Jockey Club de Rosario con Santa Fe Rugby, Jockey de Venado Tuerto con Gimnasia y Esgrima (R), Old Resian con Estudiantes y Paraná Rowing con Duendes, quedando libre CRAI.

Síntesis

Santa Fe Rugby 20-CRAI 15

Santa Fe Rugby: 1. Francisco Duranda, 2. José Milesi y 3. Gonzalo del Pazo; 4. Agustín Trossero y 5. Guillermo Botta; 6. Andoni Alzugaray, 7. Augusto Gorla y 8. Tomás Longo; 9. Santiago Quirelli (C) y 10. Francisco Avalos; 11. Juan I. Gonzales, 12. Santiago Gorla, 13. Tomas Kerz, 14. Agustín Foradini; 15. Santiago Mendicino. HC: Pedro Benet.

Luego ingresaron: Lautaro Valentinuzzi, Francisco Eleuteri, Lucas Fertonani, Lisandro Fonti, Bautista Benavídez, Santiago Barolín, Juan Pablo Casals y Tomás García.

CRAI: 1. Joaquín Berón, 2. Enzo Abraham y 3. Ramiro Ibáñez; 4. Ignacio Parodi y 5. Juan M. Mufarrege; 6. Tomás Schinner, 7. Juan Sánchez y 8. Manuel Bernstein; 9. Alejandro Molinas y 10. Ramiro Del Sastre; 11. Mateo Fauda, 12. Augusto Giménez, 13. Mariano Torres Jozami, 14. Iñaki Carreras, 15. Facundo Beltramino. HC: Juan M. Fernández.

Luego ingresaron: Tomás Funes, Justo González Viescas, José Dogliani, Hugo Iturraspe, Agustín Ponzio, José Canuto, Luciano Simino y Elio Gariboldi.

Primer tiempo: 2´ try Guillermo Botta convertido por Kerz, 8´ try Manuel Bernstein, 36´ penal Tomás Kerz.

Segundo tiempo: 19´ try Iñaki Carreras convertido por Facundo Beltramino, 32´ penal Tomás Kerz, 35´ penal Beltramino, 39´ try Agustín Trossero convertido por Tomás Kerz,

Amarillas: Andoni Alzugaray y Santiago Quirelli (SFRC); Ramiro Ibáñez y Mateo Fauda (CRAI).

Referee: Fernando De Feo (USR)

Cancha: Santa Fe Rugby