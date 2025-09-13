Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata

Son 23 los jugadores de Unión que están concentrados a la espera del partido que este domingo jugará ante el Lobo

13 de septiembre 2025 · 21:29hs
Madelón tiene a todo el plantel a disposición.

Madelón tiene a todo el plantel a disposición.

Unión jugará este domingo ante Gimnasia de La Plata buscando extender la racha positiva en condición de visitante, dado que suma dos triunfos al hilo fuera del 15 de Abril.

La lista de convocados en Unión

El plantel rojiblanco llegó este sábado a la tarde a Buenos Aires con el plantel completo, dado que no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos.

Por ello, Madelón dispone de todos sus jugadores y la lista de concentrados no tiene sorpresas. Más allá de la vuelta anunciada de Maizon Rodríguez.

Y es que el defensor uruguayo no formó parte de la lista de convocados en el partido ante Racing por un esguince en el tobillo izquierdo, pero ahora está recuperado y será titular.

