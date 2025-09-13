Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

La dirigencia de Unión continúa con su política de extender el contrato de los jugadores más jóvenes y ahora lo hizo con el lateral Lautaro Vargas

En esta semana, la dirigencia de Unión anunció la extensión del vínculo de tres jugadores del plantel, todos ellos jóvenes y de gran proyección.

El martes, el Tate oficializó la prolongación del contrato de Mateo Del Blanco, el jueves lo hizo con Rafael Profini y este sábado fue el turno de Lautaro Vargas.

El lateral derecho de 20 años tenía contrato con el Rojiblanco hasta diciembre del 2026, sin embargo y jugando al anticipo, el presidente Luis Spahn aceleró y blindó al defensor por dos años más.

Así las cosas, ahora el contrato de Vargas con Unión es hasta diciembre del 2028. Recordando que Vargas llegó al Tate con el pase en su poder proveniente de Defensa y Justicia y se consolidó como titular.