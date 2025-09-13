Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

La dirigencia de Unión continúa con su política de extender el contrato de los jugadores más jóvenes y ahora lo hizo con el lateral Lautaro Vargas

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2025 · 20:47hs
Lautaro Vargas extendió su contrato con Unión hasta 2028.

Lautaro Vargas extendió su contrato con Unión hasta 2028.

En esta semana, la dirigencia de Unión anunció la extensión del vínculo de tres jugadores del plantel, todos ellos jóvenes y de gran proyección.

Unión extendió el vínculo con Lautaro Vargas

El martes, el Tate oficializó la prolongación del contrato de Mateo Del Blanco, el jueves lo hizo con Rafael Profini y este sábado fue el turno de Lautaro Vargas.

El lateral derecho de 20 años tenía contrato con el Rojiblanco hasta diciembre del 2026, sin embargo y jugando al anticipo, el presidente Luis Spahn aceleró y blindó al defensor por dos años más.

Así las cosas, ahora el contrato de Vargas con Unión es hasta diciembre del 2028. Recordando que Vargas llegó al Tate con el pase en su poder proveniente de Defensa y Justicia y se consolidó como titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/1967002781610635543&partner=&hide_thread=false
Unión Lautaro Vargas contrato
Noticias relacionadas
Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe.

Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Unión contará con la vuelta de Maizon Rodríguez.

Unión tendrá un solo cambio para visitar a Gimnasia de La Plata

Rafael Profini extendió su contrato con Unión hasta diciembre del 2028.

Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

que equipo paro orfila en gimnasia para recibir a union

Qué equipo paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Lo último

La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata

Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata

Último Momento
La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata

Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata

Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Ovación
Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe

"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Santa Fe Rugby se quedó con el clásico ante CRAI

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional