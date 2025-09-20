Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

En las reválidas del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby derrotó a Liceo de Mendoza en Sauce Viejo, y CRAI a Universitario de Córdoba en la autopista.

Fue una jornada positiva para los equipos de la Unión Santafesina de Rugby en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. CRAI y Santa Fe Rugby Club ganaron sus reválidas y mantuvieron las plazas para el Litoral en el Interior 2026. Los Gitanos vencieron a Universitario de Córdoba por 55 a 14, mientras que Santa Fe Rugby derrotó a Liceo de Mendoza por 43 a 29.

El certamen más federal del país ya conoce a los dos clubes que buscarán quedar en la historia del rugby argentino. Marista RC y Jockey Club de Córdoba son los finalistas del Torneo del Interior Copa Zurich 2025.

El conjunto mendocino se hizo fuerte de local tras vencer 33-24 a Estudiantes de Paraná, mientras que el Jockey cordobés hizo lo propio en Barrio Jardín tras imponerse ante el máximo ganador de la competencia, Duendes, por 41-27 en un encuentro que debió definirse en tiempo extra tras igualar 24-24 en los 80 minutos. El sábado 27 de septiembre se disputará la gran final en cancha de Marista por arrastrar la ventaja deportiva de haber finalizado en mejor posición en la fase de grupos.

Con respecto a las reválidas, se disputaron tres de los cuatro encuentros correspondientes: CRAI 55-14 Universitario de Córdoba; Santa Fe RC 43-29 Liceo RC; Palermo Bajo 31-29 Tucumán Rugby. Los tres ganadores aseguraron una plaza para su región de cara al Torneo del Interior 2026, al cual los clasificados tanto al TDI A como al TDI B se definirán según las competencias regionales. En tanto, Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán disputarán la reválida faltante el sábado 18 de octubre.

Semifinales del TDI A:

Marista RC 33-24 Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Córdoba 41-27 Duendes

Reválidas 2026:

CRAI 55-14 Universitario de Córdoba

Santa Fe RC 43-29 Liceo RC

Palermo Bajo 31-29 Tucumán Rugby

Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán*

*Se disputará el sábado 18 de octubre por pedido de los clubes, ya que en dicha fecha también deberán jugar por el Torneo Regional del NOA, el cual será válido para la definición del Torneo del Interior.

Torneo del Interior A:

Final (sábado 27 de septiembre)

Marista RC vs Jockey Club de Córdoba (Se disputará en Mendoza)