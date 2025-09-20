Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe Rugby

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

En las reválidas del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby derrotó a Liceo de Mendoza en Sauce Viejo, y CRAI a Universitario de Córdoba en la autopista.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 20:41hs
Tomás Kerz consiguió marcar un try

Tomás Kerz consiguió marcar un try, tres conversiones y un penal ante los mendocinos.

Fue una jornada positiva para los equipos de la Unión Santafesina de Rugby en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. CRAI y Santa Fe Rugby Club ganaron sus reválidas y mantuvieron las plazas para el Litoral en el Interior 2026. Los Gitanos vencieron a Universitario de Córdoba por 55 a 14, mientras que Santa Fe Rugby derrotó a Liceo de Mendoza por 43 a 29.

CRAI y Santa Fe RC ganaron en el Interior A

El certamen más federal del país ya conoce a los dos clubes que buscarán quedar en la historia del rugby argentino. Marista RC y Jockey Club de Córdoba son los finalistas del Torneo del Interior Copa Zurich 2025.

El conjunto mendocino se hizo fuerte de local tras vencer 33-24 a Estudiantes de Paraná, mientras que el Jockey cordobés hizo lo propio en Barrio Jardín tras imponerse ante el máximo ganador de la competencia, Duendes, por 41-27 en un encuentro que debió definirse en tiempo extra tras igualar 24-24 en los 80 minutos. El sábado 27 de septiembre se disputará la gran final en cancha de Marista por arrastrar la ventaja deportiva de haber finalizado en mejor posición en la fase de grupos.

Con respecto a las reválidas, se disputaron tres de los cuatro encuentros correspondientes: CRAI 55-14 Universitario de Córdoba; Santa Fe RC 43-29 Liceo RC; Palermo Bajo 31-29 Tucumán Rugby. Los tres ganadores aseguraron una plaza para su región de cara al Torneo del Interior 2026, al cual los clasificados tanto al TDI A como al TDI B se definirán según las competencias regionales. En tanto, Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán disputarán la reválida faltante el sábado 18 de octubre.

Semifinales del TDI A:

Marista RC 33-24 Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Córdoba 41-27 Duendes

Reválidas 2026:

CRAI 55-14 Universitario de Córdoba

Santa Fe RC 43-29 Liceo RC

Palermo Bajo 31-29 Tucumán Rugby

Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán*

*Se disputará el sábado 18 de octubre por pedido de los clubes, ya que en dicha fecha también deberán jugar por el Torneo Regional del NOA, el cual será válido para la definición del Torneo del Interior.

Torneo del Interior A:

Final (sábado 27 de septiembre)

Marista RC vs Jockey Club de Córdoba (Se disputará en Mendoza)

Santa Fe Rugby CRAI interior
Noticias relacionadas
se jugo un solo encuentro del clausura norberto serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

sarmiento supero a barracas central y lo dejo sin punta en la zona a

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

etcheverry sigue de racha y se metio en los cuartos de final del atp 250 de hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

azerbaiyan: pole position para verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Lo último

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Pittón: Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo

Pittón: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: Nos llevamos un punto y seguimos primeros

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná