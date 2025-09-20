Uno Santa Fe | Colón | Colón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Colón recibirá a Morón, con la chance de abrochar su permanencia en la categoría. Talleres (RE), a ocho, y CADU, a nueve, hacen cuentas.

20 de septiembre 2025 · 21:03hs
Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Este domingo, Colón recibirá a Deportivo Morón por la fecha 32 de la Primera Nacional, con la gran oportunidad de asegurar su permanencia en la categoría. Una victoria frente al equipo de Buenos Aires le garantizará la salvación sin depender de otros resultados, mientras que un empate o una derrota lo dejarán a merced de lo que hagan sus perseguidores.

Cómo se encuentra la lucha por la permanencia

Actualmente, Colón le lleva 9 puntos de ventaja a Defensores Unidos y 8 a Talleres de Remedios de Escalada, los otros equipos que luchan por no descender en la zona B. Con tres fechas por jugar, los rivales podrían alcanzarlo únicamente si suman la totalidad de los puntos restantes y Colón no consigue sumar.

LEER MÁS: Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Por la misma fecha, Defensores Unidos visitará a Nueva Chicago a las 15.30, mientras que Talleres RE será visitante de Mitre de Santiago del Estero a las 16, luego de haber vencido a Colón en la fecha anterior por 2-0. El Sabalero, que solo depende de sí mismo, tiene la posibilidad de cerrar la cuenta y despejar la ansiedad de su hinchada con un triunfo en el estadio Brigadier López.

Con el descenso definiéndose por los dos últimos puestos de la zona, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán sabe que un triunfo este domingo no solo le dará tranquilidad matemática, sino que permitirá enfocarse con total claridad en los partidos restantes de la temporada. La permanencia está al alcance de la mano, y depende solo de Colón dar el paso correcto frente a Morón.

Las alternativas de salvación para Colón

Entonces, si Colón gana este domingo ante Deportivo Morón, se asegura la permanencia sin importar los resultados de CADU y Talleres RE, porque los rivales no podrían alcanzarlo.

Ahora, si Colón empata el CADU ya no podría alcanzarlo, debido a que se encuentra a nueve puntos antes de comenzar la fecha. Talleres (RE) debería ganar, para ponerse a seis puntos de Colón, cuando van a quedar seis en disputa. En ese escenario, no se salvaría. El empate le serviría para salvarse siempre y cuando no gane Talleres (RE).

LEER MÁS: Medrán, con una duda y varias certezas entre los 11 de Colón

Si pierde su partido, necesita que CADU y Talleres de Remedios de Escalada no ganen sus partidos. Si pierde y el CADU empata no lo alcanzará, si pierde y Talleres de Remedios de Escalada empata, quedará a siete, y tampoco lo alcanzará.

Es decir que todo depende de Colón, con un escenario muy favorable de cara al final, donde sus rivales deben ganar sus tres partidos, y en el caso del CADU más allá de los nueve puntos necesita que el Sabalero no sume nada para alcanzarlo, mientras que Talleres necesita ganar los tres y esperar también que Colón pierda aunque sea dos y empate uno para por lo menos alcanzarlo.

