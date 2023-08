Santa Fe Rugby y las expectativas lógicas para las finales

"Es una semana especial, que la estamos viviendo con mucha alegría, disfrutándolo, y por suerte, en mi caso que somos de los más chicos, pero en el cuarto año del plantel superior, me tocó jugarlo ya dos veces. Pero los más grandes nos transmiten que es algo que no se da todos los días como club, y menos en nuestra casa. Por lo que a esta semana la estamos disfrutando" señaló Matías Gaggiamo a UNO Santa Fe.

image.png El tercera línea es uno de los jugadores que más partidos disputó para el Tricolor de Sauce Viejo.

El tercera línea de Santa Fe Rugby Club remarcó que "no es lo mismo que el año pasado, porque fue un aprendizaje, y por más que seamos varios de los que jugamos en Paraná, también hay gente nueva, o como en cualquier plantel se van produciendo recambios, y lo importante es que dimos un paso adelante como grupo. El mismo está mucho más unido, el venir a entrenar lunes, martes y jueves, y jugar el sábado se disfruta mucho. Estamos muy contentos, y con la expectativa de estar a la altura de las circunstancias".

"Creo que este año, en cuanto al juego, el punto a destacar es la defensa. Hicimos una pretemporada muy física, y muy enfocada en defender, porque sabemos que es uno de los puntos del juego más importantes para apuntar alto. Si vos tenés una defensa calificada, a cualquier equipo lo podes dominar, y le podes ganar" sostuvo uno de los referentes del Tricolor santafesino.

image.png Gaggiamo destacó que el punto más alto del equipo es la defensa, y que el grupo está muy unido.

A su vez indicó que "queremos que valga la pena todo el trabajo y el esfuerzo que se hizo durante todo el año, hay mucha gente que labura, que estudia, y que si bien es un rugby amateur el que jugamos, se entrena como profesionales. Por lo tanto, llegamos al punto de disfrutar lo que hacemos, que además de pasarla bien, queremos hacer valer todo ese trabajo y esfuerzo que se realizó a lo largo de la temporada".

Santa Fe Rugby tuvo una fase inicial muy buena, con mucha regularidad, y sobre esto, Matías señaló que "Haciendo el balance cuando terminamos de jugar la segunda rueda fue que al único equipo que no le pudimos ganar fue a Universitario de Rosario, porque en la primera vuelta empatamos, y en la segunda perdimos en Sauce Viejo. Nosotros siempre decimos lo mismo, jugando a un ciento diez por ciento le podemos ganar a cualquiera y jugando de ese modo, podemos perder con cualquier rival como ha pasado".

Con el foco puesto en el CAE

El rival del próximo sábado será Estudiantes de Paraná, y sobre ello opinó que "creo que va a ser muy similar a los últimos cuatro partidos que jugamos con ellos, tanto el año pasado como éste, calculo que será un encuentro muy cerrado, donde el que menos se equivoque es el que se va a imponer, porque somos dos equipos muy parejos. Así que tenemos estar concentrados en los detalles y puliendo en los entrenamientos algunas cuestiones para hacer lo mejor posible el sábado".

image.png El partido con Estudiantes de Paraná se disputará el próximo sábado 5 de agosto en Sauce Viejo.

"Los cuatro equipos finalistas creo que, si son los mejores de la temporada, fueron los más regulares. El caso de Old Resian que arrancó muy bien y termina no clasificando, y un Duendes que no lo podes perdonar nunca, que empezó flojo y terminó entrando. GER fue el más regular a lo largo del año, y en nuestro caso, también fuimos bastante regulares, a pesar de esos altibajos. A su vez, CAE también, pero ha demostrado que es un equipo duro y lo viene demostrando".

Las semifinales se juegan en Santa Fe Rugby y ser local cambia un poco las cosas sobre todo para el equipo dueño de casa. "Creo que es una sensación linda de jugar de local en tu cancha, pero también está un poco la presión linda de hacer las cosas bien. Es una presión que se genera sin quererlo, inconscientemente que, aunque no queramos está, el tema de jugar ante tu gente. Pero a la vez, que es algo que hablamos con los chicos, de tener su momento, pensar que estamos jugando con tu gente, que vas a llegar al club ese día y saber que te van a alentar en un partido definitorio".